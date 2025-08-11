fbpx
Rio Acre atinge 1,31 m e está a 8 cm de igualar menor nível da história

18 minutos atrás

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre em Rio Branco atingiu, na manhã desta segunda-feira, 11, a marca de 1,31 metros, conforme boletim da Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 5h15 e aponta queda em relação aos dias anteriores, mantendo o rio a apenas 8 centímetros de igualar a menor cota já registrada na história da capital acreana: 1,23 metros, em setembro de 2024.

Segundo a Defesa Civil, o monitoramento oficial do manancial na cidade é realizado desde 1971, e o recorde anterior à marca de 2024 havia sido registrado em 2 de outubro de 2022, com 1,25 metros. A ausência de chuvas nas últimas 24 horas e o avanço do período seco agravam a crise hídrica no Acre.

A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros e a de transbordo, 14 metros, níveis muito acima do atual, que reflete um cenário de estiagem severa.

MPAC abre procedimento para avaliar políticas culturais no Acre e em Rio Branco

19 minutos atrás

11 de agosto de 2025

Órgão quer verificar efetividade de ações públicas e privadas voltadas à valorização da cultura; secretarias têm 15 dias para enviar informações

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou, em 4 de agosto de 2025, um procedimento administrativo para avaliar a efetividade das ações públicas e privadas de proteção, valorização e promoção da cultura no estado e na capital Rio Branco.

A medida considera que o exercício dos direitos culturais é um direito humano fundamental, previsto na Constituição Federal, em tratados internacionais e na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).

Segundo o MPAC, o patrimônio cultural brasileiro — material e imaterial — representa a identidade e a memória dos diversos grupos formadores da sociedade, incluindo povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, seringueiros, populações urbanas periféricas e outros coletivos socioculturais. A portaria destaca ainda a importância estratégica da cultura acreana, marcada por influências indígenas, nordestinas, africanas e europeias, preservada em manifestações populares, festivais religiosos, festas juninas e espaços históricos como o Palácio Rio Branco, o Museu da Borracha e o Sítio Histórico Quixadá.

No âmbito do procedimento, o MPAC determinou que as Secretarias Estadual e Municipal de Cultura enviem, em até 15 dias, relatórios e informações sobre ações realizadas nos últimos dois anos, incluindo a existência de Pontos ou Centros de Cultura. No mesmo prazo, a Fundação de Cultura Elias Mansour deve informar o andamento da adesão às leis de fomento, e os Conselhos Estadual e Municipal de Cultura precisam apresentar documentos sobre composição, funcionamento e atas de reuniões no período.

A assessoria jurídica da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ficará responsável por secretariar o procedimento, que foi publicado no Diário Eletrônico do MPAC. O órgão afirma que a fiscalização e o acompanhamento das políticas culturais são instrumentos essenciais para a cidadania, a diversidade e o desenvolvimento sustentável.

Três cidades do Acre estão entre as dez com maiores taxas de gravidez na adolescência no Brasil

23 minutos atrás

11 de agosto de 2025

Maioria das vítimas de estupros é menina na faixa dos 10 aos 14 anos de idade(Foto: Divulgação/Febrasgo)

Um levantamento divulgado na última semana pela Folha de São Paulo, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Ministério da Saúde e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, revelou que, em 2022, três municípios do Acre estavam entre os dez com as maiores taxas de gravidez na adolescência no país.

O destaque negativo vai para Tarauacá, ocupa o 2º lugar no ranking nacional, com taxa de 12,5 gestações para cada 1.000 meninas de 10 a 14 anos, ficando atrás apenas de Pacaraima, em Roraima (15,6 para cada mil). Brasileia aparece na 7ª posição, com 10,2 gestações, e Sena Madureira ocupa o 9º lugar, com índice de 9,4.

O levantamento revela ainda que, oito das dez cidades com maiores índices de gravidez precoce ficam na Região Norte. Além do Acre e de Roraima, o Amazonas tem três municípios no ranking e o Amapá, um.

 

De acordo com o Sinasc/Datasus, a cada hora, 44 adolescentes dão à luz no Brasil, sendo que cinco delas têm menos de 15 anos.

Em muitos casos, essas gestações estão ligadas a situações de violência sexual, já que, pela lei, qualquer relação com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Mesmo assim, apenas 4% conseguem acessar o aborto legal.

A gravidez precoce também tem impacto direto na vida escolar e profissional dessas adolescentes. Segundo o IBGE, a gestação é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina, e no Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham.

Com informações da Folha de São Paulo

Acidente entre motos deixa dois feridos na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul

28 minutos atrás

11 de agosto de 2025

Vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas ao Pronto-Socorro; cidade já soma mais de 120 acidentes em 2025

Foto: reprodução

Na noite deste domingo (10), um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia AC-405, próximo ao aeroporto de Cruzeiro do Sul. Duas motocicletas foram parar sobre o canteiro central e dois homens ficaram feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto-Socorro.

Ainda não há informações sobre a participação de um terceiro veículo, e as causas do acidente permanecem desconhecidas.

Com este caso, Cruzeiro do Sul já contabiliza mais de 120 acidentes de trânsito em 2025, resultando em cinco mortes.

Veja o vídeo:

