Um homem ainda não identificado foi morto com um tiro no peito e um menor de idade acabou ferido com dois tiros, na tarde desta quarta-feira (6), durante uma tentativa de assalto no Bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla chegou em uma motocicleta, o garupa desceu do veículo e de posse de uma arma de fogo entrou em uma empresa e anunciou o assalto. Um policial à paisana estava no local e reagiu ao assalto atirando contra os criminosos.

Durante a ação, um morreu no local, e o menor de idade ainda foi ferido a tiros e espancado por populares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e constatou que um dos criminosos já estava sem vida. Já o menor foi levado em estado de saúde gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, com um ferimento por tiro no peito e outro no Joelho.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários