O estelionatário que clonou o telefone do deputado Luiz Gonzaga tentou convencer a um dos contatos da lista telefônica do parlamentar que transferisse R$ 3 mil

Luciano Tavares

Pelo menos cinco deputados estaduais tiveram seus telefones clonados em 24 horas no Acre: Jenilson Leite (PSB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Roberto Duarte (MDB), Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PP), presidente da Assembleia Legislativa.

O primeiro a ser vítima foi Jenilson Leite, que, imediatamente, nesta segunda-feira (4), pediu às pessoas para não responderem as mensagens via WhatsApp.

O estelionatário que clonou o telefone do deputado Luiz Gonzaga tentou convencer a um dos contatos da lista telefônica do parlamentar que transferisse R$ 3 mil pelo aplicativo do Banco do Brasil.

O deputado Edvaldo Magalhães pediu às pessoas de sua lista que desconsiderem qualquer mensagem pelo WhatsApp.

Roberto Duarte publicou pelo Facebook: “Meus amigos, informo a todos que clonaram meu número de whatsapp. Peço que, se chegar mensagem em meu nome nos seus celulares, por favor não respondam, não sou eu. Estou tomando as devidas medidas”.

Procurado pela reportagem na noite desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, afirmou que também pode ter sido vítima de algum estelionatário.

“Acho que o meu já está clonado também. Está ficando sem sinal. Foi assim com o dos deputados”, disse.

Outros deputados podem ter sido vítimas. A polícia foi comunicada e investiga os casos.

Comentários