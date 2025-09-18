Acre
Homem é condenado a 52 anos de prisão por feminicídio em Senador Guiomard
José Rodrigues de Oliveira matou a ex-companheira com 18 facadas; crime foi premeditado e cometido com extrema crueldade
O Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Senador Guiomard condenou José Rodrigues de Oliveira a 52 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio de sua ex-companheira Luana Conceição do Rosário, de 45 anos.
O crime ocorreu na manhã de 13 de junho de 2025, quando Luana saía de bicicleta para comprar pão. O réu a surpreendeu em via pública, após persegui-la em uma motocicleta, e desferiu 18 facadas. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado pela não aceitação do fim do relacionamento e praticado de forma cruel, impedindo qualquer chance de defesa da vítima.
O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa. Na sentença, o juiz Romário Divino Faria destacou a “extrema frieza e planejamento” de José Rodrigues, ressaltando ainda que o réu informou à própria criança da vítima — um menino autista de 11 anos — sobre a morte da mãe, aumentando o sofrimento da família.
A pena foi fixada acima do mínimo legal, devido às circunstâncias desfavoráveis, incluindo maus antecedentes do acusado. Além da prisão, o réu deverá pagar indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos familiares de Luana.
Moradores do Ramal do Braz fecham BR-364 em protesto por melhorias
Na manhã desta quinta-feira, 18, moradores do Ramal do Braz interditaram a BR-364, na entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco (AC). O ato pacífico reuniu famílias da comunidade, que cobram do poder público a pavimentação da estrada e transporte escolar para os estudantes. Tanto carros como caminhões com cargas estão impedidos de passar pelos moradores da localidade.
Em entrevista ao repórter David Medeiros, do ac24horas Play, o líder do movimento, Snalley Abreu de Lima, morador do ramal há seis anos, relatou a insatisfação da comunidade.
“Estamos aqui hoje, nesta manhã, dia 18, reivindicando o direito que a gente luta há muitos anos. Esse ramal existe há 30 anos e até hoje só existe promessa de asfalto. Até hoje, nunca foi asfaltado”, afirmou.
Segundo Snalley, vivem no ramal cerca de 120 famílias, entre elas aproximadamente 100 crianças que enfrentam dificuldades diárias para chegar à escola. “A gente está cansado, já não aguenta mais. Estamos no nosso ápice, tentando ter dignidade. A gente não quer luxo, não quer vaidade, só quer dignidade”, disse.
Ele relatou ainda os problemas enfrentados durante o inverno e o verão amazônico e a questão da segurança.“O morador do Ramal do Braz está cansado de sair de casa e colocar o pé na lama ou, quando está no verão, a poeira cobrir a gente e deixar doente. Hoje a insegurança é muito grande no nosso ramal. Praticamente todo dia existe assalto. Só temos moradores de bem, mas precisamos de atenção”, destacou.
“Lá não tem ônibus que entra no ramal. Se você quiser que seu filho estude na escola, tem que levar, seja de carro, de bicicleta, dos meios que a gente tem. Temos mais de 100 alunos. Será que não tem condição de colocar um ônibus escolar para as crianças? A gente sabe que a prefeitura tem”, acrescentou.
Snalley reforçou que a mobilização é pacífica e que os moradores só querem soluções. “A gente não está pedindo muita coisa. A gente quer o ônibus e a pavimentação para a nossa população”, concluiu.
Petecão garante mais de R$ 3 milhões para a ampliação da Unidade Oncologia em Rio Branco
O sistema público de saúde do Acre recebeu um importante reforço financeiro com a liberação da primeira parcela de mais de R$ 3 milhões destinada à ampliação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Rio Branco. O recurso federal, já disponível para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), é proveniente de um convênio junto ao Programa Calha Norte (PCN), vinculado ao Ministério da Defesa.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18), pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que confirmou a liberação do recurso. O secretário estadual de Saúde, dr. Pedro Pascoal, será responsável pela gestão e aplicação dos valores. Explicou que o convênio é fruto de indicação da ex-deputada federal Jéssica Sales, por meio de emenda da bancada federal acreana, totalizando mais de R$ 15,3 milhões.
“Com meu apoio, conseguimos avançar na liberação dos recursos, garantindo mais infraestrutura e qualidade no atendimento à saúde da população”, afirmou.
A ampliação desse complexo de saúde representa um avanço significativo na oferta de serviços oncológicos no estado, permitindo maior capacidade de atendimento, melhores condições para os profissionais da saúde e mais dignidade aos pacientes em tratamento. Trata-se de um investimento essencial para fortalecer a rede pública de saúde especializada no Acre.
Para Petecão, a liberação dos recursos é resultado de um trabalho intenso e direto junto aos órgãos federais, garantindo que o investimento seja aplicado de forma efetiva e rápida, beneficiando pacientes que dependem do sistema público de saúde.
Carlinhos do Pelado viabiliza linha de crédito para energia solar aos servidores
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou uma conquista para os servidores efetivos do município: uma linha de crédito especial do Banco da Amazônia destinada à compra de sistemas de energia solar.
O pedido foi feito pelo gestor durante a visita de cortesia dos representantes da instituição bancária, que apresentaram o novo gerente da agência local, Natanael Silva. Segundo Carlinhos, a proposta visa oferecer aos funcionários da prefeitura condições diferenciadas de financiamento para investir em uma energia mais limpa e econômica.
Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria. “Aproveito a visita de vocês para pedir que o Banco da Amazônia abra uma linha de crédito especial para aquisição de placas solares direcionadas aos servidores efetivos da prefeitura de Brasiléia, com condições especiais a todos eles”, afirmou Carlinhos.
O Banco da Amazônia atendeu de imediato ao pedido, ressaltando que a iniciativa está alinhada com os objetivos da instituição, que busca ampliar o acesso a soluções de crédito com impacto social e sustentável.
O gerente adjunto, André Fontenele, reforçou a parceria. “Prefeito, quero lhe agradecer pela reunião e por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Saiba que o senhor e sua equipe têm nossa admiração e estamos juntos para fazer Brasiléia crescer cada dia mais”, ressaltou.
Já o novo gerente da agência, Natanael Silva, enfatizou o compromisso do banco com a cidade. “Quero dizer que o Banco da Amazônia é parceiro e estamos aqui para atender no que for possível, com soluções de crédito para todos os clientes, para os servidores públicos em especial. Contem conosco,” disse.
Atualmente, a prefeitura possui cerca de 700 servidores efetivos, que poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os critérios exigidos pelo banco. Informações e orientações podem ser obtidas diretamente na agência de Brasiléia.
Veja os benefícios da energia solar:
A medida também reforça a importância da energia solar, que se apresenta como uma das alternativas mais vantajosas no cenário energético atual.
Ambiental: é uma fonte renovável, silenciosa, não polui e possui vida útil de cerca de 25 anos.
Econômico: pode reduzir a conta de energia em até 90%, valorizar o imóvel e garantir retorno do investimento em cinco anos.
Social: contribui para a geração de empregos e renda, é de fácil instalação e pode atender regiões isoladas sem acesso à rede elétrica.
Ao aproximar servidores de uma solução energética sustentável, a prefeitura e o Banco da Amazônia fortalecem o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Brasiléia.
