Acre

Assis Brasil sediará grande encontro de prefeitos do Acre

Publicado

49 minutos atrás

em

Na manhã desta quinta-feira(18), o prefeito Jerry Correia esteve na AMAC (Associação dos Municípios do Acre) em Rio Branco para tratar de um evento de grande relevância que será realizado em Assis Brasil. O município terá a honra de sediar o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo representantes de diversas cidades, incluindo Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.

O encontro está marcado para o dia 17 de outubro e reunirá prefeitos e autoridades do Alto e Baixo Acre para discutir temas estratégicos e relevantes para o desenvolvimento dos municípios e do estado como um todo.

Durante a visita à AMAC, o prefeito Jerry Correia destacou o orgulho de Assis Brasil em sediar um evento de tamanha importância, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da cooperação entre os municípios e a busca por soluções para os desafios que impactam toda a população acreana.

Assis Brasil se prepara para receber os gestores com estrutura e acolhimento, mostrando o potencial do município para sediar grandes encontros e eventos regionais.

 

Acre

Prefeitura de Brasiléia entrega kits didáticos, de higiene e alimentos na escola Elson Dias Dantas

Publicado

58 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

O prefeito Carlinhos do Pelado e a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, realizaram nesta quinta-feira (18), entrega de kits de material didático, higiene e alimentos para os alunos da escola em Tempo Integral Elson Dias Dantas.

Na ocasião, o Rotary Clube do Alto Acre, Eduardo Saady, também reforçou seu compromisso social ao doar 400 quilos de arroz e feijão para a escola.

O evento reuniu professores, estudantes, o gestor da escola, Carlos Oliveira, representantes do Rotary, além de vereadores e lideranças locais.

Atualmente, a Escola Elson Dias Dantas atende cerca de 280 alunos em tempo integral, oferecendo não apenas o ensino regular, mas também oficinas de música, artes, informática, natação, educação física e financeira.

Nos últimos meses, a escola recebeu melhorias importantes em infraestrutura, como a construção de duas novas salas de aula climatizadas, duas despensas e a sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância de investir em educação:

“Nosso compromisso é cuidar das nossas crianças e jovens, garantindo um ambiente de aprendizado com estrutura adequada, alimentação saudável”, afirmou.

A secretária de Educação, Raiza Dias, também ressaltou o impacto das ações da Prefeitura de Brasiléia para a rede municipal:

“Nosso objetivo é garantir educação de qualidade, valorizando os alunos, professores e famílias, para que a educação integral continue sendo referência no Estado do Acre”, disse.

Acre

Homem é condenado a 52 anos de prisão por feminicídio em Senador Guiomard

Publicado

3 horas atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

José Rodrigues de Oliveira matou a ex-companheira com 18 facadas; crime foi premeditado e cometido com extrema crueldade

O Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Senador Guiomard condenou José Rodrigues de Oliveira a 52 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio de sua ex-companheira Luana Conceição do Rosário, de 45 anos.

O crime ocorreu na manhã de 13 de junho de 2025, quando Luana saía de bicicleta para comprar pão. O réu a surpreendeu em via pública, após persegui-la em uma motocicleta, e desferiu 18 facadas. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado pela não aceitação do fim do relacionamento e praticado de forma cruel, impedindo qualquer chance de defesa da vítima.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa. Na sentença, o juiz Romário Divino Faria destacou a “extrema frieza e planejamento” de José Rodrigues, ressaltando ainda que o réu informou à própria criança da vítima — um menino autista de 11 anos — sobre a morte da mãe, aumentando o sofrimento da família.

A pena foi fixada acima do mínimo legal, devido às circunstâncias desfavoráveis, incluindo maus antecedentes do acusado. Além da prisão, o réu deverá pagar indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos familiares de Luana.

Acre

Moradores do Ramal do Braz fecham BR-364 em protesto por melhorias

Publicado

6 horas atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Foto: David Medeiros/ac24horas

Na manhã desta quinta-feira, 18, moradores do Ramal do Braz interditaram a BR-364, na entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco (AC). O ato pacífico reuniu famílias da comunidade, que cobram do poder público a pavimentação da estrada e transporte escolar para os estudantes. Tanto carros como caminhões com cargas estão impedidos de passar pelos moradores da localidade.

Em entrevista ao repórter David Medeiros, do ac24horas Play, o líder do movimento, Snalley Abreu de Lima, morador do ramal há seis anos, relatou a insatisfação da comunidade.

“Estamos aqui hoje, nesta manhã, dia 18, reivindicando o direito que a gente luta há muitos anos. Esse ramal existe há 30 anos e até hoje só existe promessa de asfalto. Até hoje, nunca foi asfaltado”, afirmou.

Foto: David Medeiros/ac24horas

Segundo Snalley, vivem no ramal cerca de 120 famílias, entre elas aproximadamente 100 crianças que enfrentam dificuldades diárias para chegar à escola. “A gente está cansado, já não aguenta mais. Estamos no nosso ápice, tentando ter dignidade. A gente não quer luxo, não quer vaidade, só quer dignidade”, disse.

Ele relatou ainda os problemas enfrentados durante o inverno e o verão amazônico e a questão da segurança.“O morador do Ramal do Braz está cansado de sair de casa e colocar o pé na lama ou, quando está no verão, a poeira cobrir a gente e deixar doente. Hoje a insegurança é muito grande no nosso ramal. Praticamente todo dia existe assalto. Só temos moradores de bem, mas precisamos de atenção”, destacou.

Foto: David Medeiros/ac24horas

“Lá não tem ônibus que entra no ramal. Se você quiser que seu filho estude na escola, tem que levar, seja de carro, de bicicleta, dos meios que a gente tem. Temos mais de 100 alunos. Será que não tem condição de colocar um ônibus escolar para as crianças? A gente sabe que a prefeitura tem”, acrescentou.

Snalley reforçou que a mobilização é pacífica e que os moradores só querem soluções. “A gente não está pedindo muita coisa. A gente quer o ônibus e a pavimentação para a nossa população”, concluiu.

