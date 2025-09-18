Assis Brasil sediará grande encontro de prefeitos do Acre

Na manhã desta quinta-feira(18), o prefeito Jerry Correia esteve na AMAC (Associação dos Municípios do Acre) em Rio Branco para tratar de um evento de grande relevância que será realizado em Assis Brasil. O município terá a honra de sediar o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo representantes de diversas cidades, incluindo Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.

O encontro está marcado para o dia 17 de outubro e reunirá prefeitos e autoridades do Alto e Baixo Acre para discutir temas estratégicos e relevantes para o desenvolvimento dos municípios e do estado como um todo.

Durante a visita à AMAC, o prefeito Jerry Correia destacou o orgulho de Assis Brasil em sediar um evento de tamanha importância, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da cooperação entre os municípios e a busca por soluções para os desafios que impactam toda a população acreana.

Assis Brasil se prepara para receber os gestores com estrutura e acolhimento, mostrando o potencial do município para sediar grandes encontros e eventos regionais.

