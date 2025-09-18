Pedro Calid participa de treinamentos no Clube Brasília

O levantador do Teles e da Seleção Acreana Sub-18 participou nesta semana de treinamentos no Brasília Vôlei, em Brasília, no Distrito Federal. O atleta aproveitou a passagem pela capital federal para testar o seu nível técnico e físico.

“Essa foi uma excelente experiência. É importante ter intercâmbio com outros atletas e treinadores para poder seguir crescendo dentro da modalidade”, comentou Pedro Calid.

Levantador promissor

Para o técnico Alfredo Teles, Pedro Calid é um dos novos talentos do vôlei acreano.

“O Calid é muito dedicado nos treinos e isso é fundamental para formação de um atleta. Ele vem sendo preparado para jogar o Brasileiro de seleções em 2026 e essa passagem no Vôlei Brasília vai acrescentar muito”, declarou Alfredo Teles.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários