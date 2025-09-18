Homem é preso com escopeta em residência no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

Por: Willamis Franca

No próximo dia 27 de setembro (sábado), Epitaciolândia será palco da Corrida Setembro Verde e Amarelo, um evento que vai muito além da competição esportiva. Com largada marcada para as 18h, no Bairro Aeroporto, a corrida promete unir saúde, solidariedade e espírito comunitário em um só movimento.

Um percurso para todos

A prova será disputada em duas distâncias, 6 km e 12 km, nas categorias Master e Geral, tanto no masculino quanto no feminino. Mais do que a busca por medalhas, o evento pretende incentivar hábitos saudáveis e aproximar a população da prática esportiva.

Inscrições solidárias

As inscrições acontecem de 15 a 24 de setembro, podendo ser realizadas online, via QR Code, ou presencialmente na Secretaria de Planejamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O diferencial está no caráter social: cada atleta deve contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, cada passo dado na corrida também representa um gesto de solidariedade.

Incentivos e premiação

A organização preparou uma motivação a mais para os participantes: os 100 primeiros inscritos receberão camisetas exclusivas do evento. Além disso, serão distribuídos R$ 5 mil em premiações, reconhecendo o esforço e a dedicação dos atletas.

A força do grupo Elite Alto Acre

Um dos destaques da corrida é a participação do grupo Elite Alto Acre, criado por Luciane em 26 de novembro de 2024. O que começou como uma simples iniciativa para estimular colegas de trabalho a praticar atividades físicas rapidamente se transformou em um movimento regional de incentivo à saúde.

Com o crescimento da proposta, surgiu o nome Elite Alto Acre e, em seguida, um perfil no Instagram para divulgar conquistas e motivar novos adeptos. Para que todos pudessem acompanhar sua evolução, o grupo passou a utilizar o Strava, aplicativo mais popular entre corredores e ciclistas do mundo.

Graças ao empenho coletivo e ao trabalho em equipe, o grupo conquistou reconhecimento e hoje se tornou referência em incentivo ao esporte no Alto Acre.

Organização

O evento é realizado pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.

