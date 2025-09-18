Cotidiano
Corrida Setembro Verde e Amarelo une esporte, solidariedade e saúde em Epitaciolândia
Por: Willamis Franca
No próximo dia 27 de setembro (sábado), Epitaciolândia será palco da Corrida Setembro Verde e Amarelo, um evento que vai muito além da competição esportiva. Com largada marcada para as 18h, no Bairro Aeroporto, a corrida promete unir saúde, solidariedade e espírito comunitário em um só movimento.
Um percurso para todos
A prova será disputada em duas distâncias, 6 km e 12 km, nas categorias Master e Geral, tanto no masculino quanto no feminino. Mais do que a busca por medalhas, o evento pretende incentivar hábitos saudáveis e aproximar a população da prática esportiva.
Inscrições solidárias
As inscrições acontecem de 15 a 24 de setembro, podendo ser realizadas online, via QR Code, ou presencialmente na Secretaria de Planejamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
O diferencial está no caráter social: cada atleta deve contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, cada passo dado na corrida também representa um gesto de solidariedade.
Incentivos e premiação
A organização preparou uma motivação a mais para os participantes: os 100 primeiros inscritos receberão camisetas exclusivas do evento. Além disso, serão distribuídos R$ 5 mil em premiações, reconhecendo o esforço e a dedicação dos atletas.
A força do grupo Elite Alto Acre
Um dos destaques da corrida é a participação do grupo Elite Alto Acre, criado por Luciane em 26 de novembro de 2024. O que começou como uma simples iniciativa para estimular colegas de trabalho a praticar atividades físicas rapidamente se transformou em um movimento regional de incentivo à saúde.
Com o crescimento da proposta, surgiu o nome Elite Alto Acre e, em seguida, um perfil no Instagram para divulgar conquistas e motivar novos adeptos. Para que todos pudessem acompanhar sua evolução, o grupo passou a utilizar o Strava, aplicativo mais popular entre corredores e ciclistas do mundo.
Graças ao empenho coletivo e ao trabalho em equipe, o grupo conquistou reconhecimento e hoje se tornou referência em incentivo ao esporte no Alto Acre.
Organização
O evento é realizado pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população.
Comentários
Cotidiano
Pedro Calid participa de treinamentos no Clube Brasília
O levantador do Teles e da Seleção Acreana Sub-18 participou nesta semana de treinamentos no Brasília Vôlei, em Brasília, no Distrito Federal. O atleta aproveitou a passagem pela capital federal para testar o seu nível técnico e físico.
“Essa foi uma excelente experiência. É importante ter intercâmbio com outros atletas e treinadores para poder seguir crescendo dentro da modalidade”, comentou Pedro Calid.
Levantador promissor
Para o técnico Alfredo Teles, Pedro Calid é um dos novos talentos do vôlei acreano.
“O Calid é muito dedicado nos treinos e isso é fundamental para formação de um atleta. Ele vem sendo preparado para jogar o Brasileiro de seleções em 2026 e essa passagem no Vôlei Brasília vai acrescentar muito”, declarou Alfredo Teles.
Comentários
Cotidiano
Assermurb derrota o Andirá e segue na luta por uma vaga nas quartas
A Assermurb derrotou o Andirá por 4 a 1 nesta quarta, 17, no Florestinha, e chegou aos 8 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. A Assermurb ocupa a 6ª colocação depois de sete partidas disputadas.
Santa x Tigre
Santa Cruz e Plácido de Castro fazem mais um confronto da primeira fase do Estadual Sub-17 nesta quinta, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. O confronto marca o reencontro do meia Mussarela, do Plácido de Castro, com a sua ex-equipe.
Comentários
Cotidiano
Brenda acerta com Galvez e é mais um reforço para o Estadual
A meia Brenda, ex-Operário do Mato Grosso, é mais um reforço do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual Feminino. O acordo foi fechado nesta quarta, 17, e a atleta chega para ser titular nas Imperatrizes.
“Vamos montar um time para tentar a conquista do bicampeonato. A competição vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos e estamos tentando fechar um elenco forte”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Mais atletas
Igor Oliveira ainda tenta as contratações de uma lateral esquerda, uma meia e uma atacante de área.
“Temos negociações encaminhadas e até o início da próxima semana devemos fechar. Quero um grupo com 23 atletas”, afirmou o dirigente.
Segue com a preparação
Ainda sem o elenco completo, o técnico Maurício Carneiro vem comandando os treinamentos no Sesc. A meta é ter todas as atletas em Rio Branco no fim da próxima semana.
Você precisa fazer login para comentar.