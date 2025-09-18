Prefeitura de Brasiléia entrega kits didáticos, de higiene e alimentos na escola Elson Dias Dantas

O prefeito Carlinhos do Pelado e a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, realizaram nesta quinta-feira (18), entrega de kits de material didático, higiene e alimentos para os alunos da escola em Tempo Integral Elson Dias Dantas.

Na ocasião, o Rotary Clube do Alto Acre, Eduardo Saady, também reforçou seu compromisso social ao doar 400 quilos de arroz e feijão para a escola.

O evento reuniu professores, estudantes, o gestor da escola, Carlos Oliveira, representantes do Rotary, além de vereadores e lideranças locais.

Atualmente, a Escola Elson Dias Dantas atende cerca de 280 alunos em tempo integral, oferecendo não apenas o ensino regular, mas também oficinas de música, artes, informática, natação, educação física e financeira.

Nos últimos meses, a escola recebeu melhorias importantes em infraestrutura, como a construção de duas novas salas de aula climatizadas, duas despensas e a sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância de investir em educação:

“Nosso compromisso é cuidar das nossas crianças e jovens, garantindo um ambiente de aprendizado com estrutura adequada, alimentação saudável”, afirmou.

A secretária de Educação, Raiza Dias, também ressaltou o impacto das ações da Prefeitura de Brasiléia para a rede municipal:

“Nosso objetivo é garantir educação de qualidade, valorizando os alunos, professores e famílias, para que a educação integral continue sendo referência no Estado do Acre”, disse.

