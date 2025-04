Onça capturada após devorar caseiro está em estado de saúde grave

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Departamento de Polícia Técnico-Científica, conseguiu identificar dois corpos que estavam sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML), graças à atuação conjunta dos institutos de Criminalística, Identificação, Medicina Legal, além do apoio dos Papiloscopiatas da Força Nacional.

O primeiro caso diz respeito a um corpo localizado no dia 2 de abril na zona rural da região de Vila Campinas. Encontrado em avançado estado de decomposição, a identificação foi dificultada, mas após trabalho minucioso da equipe técnica, foi confirmado que se tratava de Manuel Alves de Souza, de 60 anos, natural de Jaguapitã (PR).

O segundo corpo foi encontrado no dia 19 de abril, no Ramal Bom Jesus, bairro Belo Jardim, em Rio Branco. Também em estado avançado de decomposição, o corpo foi identificado como sendo de Francisco Gilberto Gomes, de 55 anos, que é suspeito de ser o autor de um feminicídio ocorrido recentemente contra sua ex-companheira, Janice da Rocha Lima, de 41 anos.

“Foram dias de trabalho árduo, envolvendo diferentes áreas da perícia oficial. A identificação de corpos em avançado estado de decomposição exige um esforço técnico e científico enorme, e nossa equipe não mediu esforços para dar uma resposta às famílias e à Justiça. Esse é o compromisso do nosso departamento com a verdade e com o serviço público”, afirmou o diretor do IML, Dr. Ítalo Maia.

Com as identificações concluídas, o próximo passo será entrar em contato com os familiares das vítimas para os devidos procedimentos legais de reconhecimento e liberação dos corpos.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários