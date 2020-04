Valor pode ser os R$ 78 milhões que o governador Gladson Cameli afirmou que o estado receberia

O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que libera R$ 2,1 bilhões para os ministérios da Saúde, da Educação e da Cidadania desenvolverem ações de combate ao coronavírus. O dinheiro vai para 21 estados e o Distrito Federal. A MP 941/2020 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira (2).

Além do Acre, estados de São Paulo, Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, Amazonas, Roraima, Tocantins, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, recebem repasses.

A maior fatia do crédito extraordinário foi alocada para o Ministério da Saúde. A pasta deve aplicar pouco mais de R$ 2 bilhões em atenção especializada à saúde.

