É o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspendeu a vacina nos estados do Bloco I do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PE-PNEFA), composto pelo Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso.

O governo federal já tinha anunciado a suspensão da campanha no início do mês e confirmou que a decisão foi tomada após reunião com representantes do bloco.

“Essa vacinação em maio foi suspensa e vamos adequar às exigências do Ministério para sofrer uma nova auditoria em julho e, dependendo do resultado, passaremos definitivamente a ser zona livre da aftosa”, o explicou o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), José Francisco Thum.

O presidente disse que o estado conseguiu a prorrogação do prazo que vai até o dia 31 de julho.

Declaração