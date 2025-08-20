Flash
Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Tarauacá: Acusado foi preso pela Polícia Civil
Crime ocorreu no bairro Centro; acusado foi preso horas depois pela Polícia Civil
A cidade de Tarauacá foi abalada na manhã desta quarta-feira (20) por mais um caso de feminicídio. Erilene da Silva Costa, de 34 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo próprio companheiro, identificado como D. S. O., no beco do Altas Horas, bairro Centro.
Segundo testemunhas, as agressões começaram dentro da residência da mãe do acusado. Ferida, Erilene tentou escapar e correu pela rua pedindo ajuda, mas caiu em frente à casa de um vizinho. Ainda consciente, relatou que havia sido esfaqueada pelo companheiro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Sansão Gomes. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o agressor fugiu atravessando o rio Tarauacá para tentar escapar da polícia. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas intensas, mas só mais tarde, durante o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil confirmou a prisão do acusado no bairro Conquista.
O caso reforça a preocupação com a escalada da violência de gênero em Tarauacá, que tem registrado novos episódios de feminicídio nos últimos meses. Erilene, natural da cidade e desempregada, deixa familiares e amigos enlutados.
O acusado foi conduzido à delegacia e será encaminhado à Justiça para responder por feminicídio, conforme prevê o artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.
Brasiléia amplia atendimento a crianças com TEA e se torna referência com o “Meu Mundo”
Em Brasiléia, o Centro de Terapias “Meu Mundo” está transformando a realidade de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias. O espaço, mantido pela Prefeitura, oferece gratuitamente terapias essenciais e acompanhamento especializado, se consolidando como referência no estado.
No novo endereço, mais amplo e acolhedor, quase 150 crianças recebem atendimento personalizado por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Antes da criação do “Meu Mundo”, muitas famílias precisavam enfrentar longas viagens até Rio Branco para garantir tratamento. Agora, tudo é feito no próprio município, eliminando gastos, desgaste e longas horas na estrada.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que o centro é um marco para a cidade:
“O ‘Meu Mundo’ representa um avanço enorme para Brasiléia. Aqui, nossas crianças são atendidas com respeito, carinho e dedicação. Não é apenas terapia, é também inclusão, oportunidades e qualidade de vida.”
Ele também destacou o impacto na vida das famílias:
“Hoje, os pais têm a tranquilidade de contar com profissionais qualificados perto de casa. Isso é cuidar de verdade das pessoas e investir para que Brasileia seja uma cidade para todos.”
O “Meu Mundo” segue como um exemplo de referência no estado de políticas públicas bem estruturadas que podem promover inclusão e transformar vidas.
Prefeitura de Rio Branco articula parceria para reforçar segurança nas unidades de saúde e combater furtos de fios de postes
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Articulação Institucional, promoveu reunião com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, para discutir medidas de reforço à segurança nas unidades de saúde e tratar de temas pontuais da capital, como os furtos de fios de postes.
O encontro contou com a presença do vereador Samir Bestene, que se colocou à disposição para propor, na Câmara Municipal, um projeto de lei que formalize um mecanismo de cooperação entre a Saúde de Rio Branco e a Segurança Pública do Estado, com o objetivo de otimizar a rede de atenção básica garantindo mais segurança à população.
O secretário de Saúde e Articulação Institucional, Rennan Biths, ressaltou a importância da união entre as instituições: “O diálogo entre Prefeitura, Estado e Câmara é essencial para que possamos oferecer respostas mais ágeis e efetivas. Essa cooperação fortalece a rede de saúde e contribui diretamente para a segurança de quem trabalha e de quem busca atendimento nas nossas unidades.”
O vereador Samir Bestene reforçou o compromisso de contribuir, no legislativo, com iniciativas que assegurem maior segurança à capital, agradecendo aos secretários pela articulação. Já o secretário José Américo Gaia se colocou à disposição para apoiar as iniciativas e informou que a pasta deve elaborar um estudo para verificar o melhor formato de cooperação. Ele também ressaltou que recentemente foi realizada uma operação para apurar furtos de fios de postes e que a segurança pública segue acompanhando de perto esses casos.
Mesmo sem estar presente na reunião, o prefeito Tião Bocalom celebrou a articulação e destacou o compromisso da gestão com a população: “Nosso maior dever é cuidar das pessoas. Essa parceria com a Câmara Municipal e o Governo do Estado mostra maturidade política e garante que a população e os servidores da saúde tenham mais tranquilidade e segurança no dia a dia.”
Polícia prende foragido da Justiça e homem com simulacro durante patrulhamento em Brasiléia
Ação conjunta da Rádio Patrulha e BOPE ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20)
Durante uma ação de patrulhamento de rotina realizada na madrugada desta quarta-feira (20), a Rádio Patrulha, com apoio de uma guarnição do Grupo de Operações com Cães (GOC), prendeu dois homens em situações distintas na cidade de Brasiléia, no interior do Acre.
De acordo com informações da polícia, o primeiro suspeito foi abordado na região periférica da parte alta da cidade após demonstrar comportamento suspeito ao avistar a viatura. Durante a checagem, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
Pouco depois, outro indivíduo foi abordado por uma equipe do BOPE, também por atitude suspeita. Na revista pessoal, os policiais encontraram em sua posse um simulacro de arma de fogo. O homem também foi detido e encaminhado à delegacia.
Ambos foram apresentados ao delegado de plantão e deverão passar por audiência de custódia, onde o Ministério Público e o Judiciário definirão as medidas a serem aplicadas.
