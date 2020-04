No painel dedicado a dados da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia (Sesau), as confirmações constam os mesmos números revelados pelo Ministério da Saúde.

Os números da secretaria estadual também apontam que as mulheres continuam sendo maioria na quantidade de casos confirmados do vírus Sars-Cov2 no estado. No total, são 299 (59,6%) confirmações do sexo feminino contra 203 (40,4%) do sexo masculino.