Governo realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades reúne lideranças e debate moradia e sustentabilidade no estado

Compreendendo as particularidades de cada cidade do Acre, nos dias 20 e 21 de agosto, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), sedia a 6ª Conferência Estadual das Cidades. Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reúne representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.

Norteados pelo tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência deu continuidade ao processo iniciado nas etapas municipais, consolidando propostas e escolhendo 33 delegados que representarão o Acre na Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro, em Brasília.

A governadora em exercício, Mailza Assis, participou do encontro e enfatizou a importância da conferência como espaço democrático de diálogo. “As conferências servem para transformar as demandas da população em ações concretas. Nosso compromisso é colocar em prática as propostas que surgirem daqui, garantindo crescimento sustentável e valorização das pessoas. Aqui damos voz aos ribeirinhos, aos povos da floresta e aos moradores dos bairros mais distantes”, ressaltou.

O titular de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, ressaltou a força da participação popular e o impacto direto da conferência na formulação de políticas públicas. Ele disse: “Os 33 delegados eleitos terão a missão de levar as ideias e propostas do Acre para a conferência nacional. Isso mostra que quando organizamos e apresentamos dados técnicos, conquistamos avanços reais para os municípios.”

Segundo Santiago, as principais demandas levantadas pelos representantes municipais são habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Ele também destacou que, mesmo nos municípios que não realizaram conferências próprias, houve apoio técnico do Estado para garantir participação.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, apontou desafios estruturais: “Participar dessa conferência é uma oportunidade de buscar soluções junto aos governos estadual e federal”.

De Rodrigues Alves, Lucilene de Souza Amaral, representante da educação municipal, trouxe preocupações com alagamentos e moradias em áreas de risco: “Nosso município sofre com áreas alagadas durante o período chuvoso e precisamos de planejamento para que as casas sejam construídas em locais seguros. Também enfrentamos sérios problemas com esgoto e urbanização. Trazer essas pautas para a capital é essencial para mostrar nossas reais dificuldades”.

Com palestras e plenárias temáticas, os representantes discutiram questões como moradia digna, cidadania, saneamento básico, mobilidade e sustentabilidade. As propostas aprovadas serão levadas à etapa nacional, em outubro, consolidando a contribuição do Acre na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

