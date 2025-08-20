Flash
Governo realiza 6ª Conferência Estadual das Cidades reúne lideranças e debate moradia e sustentabilidade no estado
Compreendendo as particularidades de cada cidade do Acre, nos dias 20 e 21 de agosto, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), sedia a 6ª Conferência Estadual das Cidades. Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reúne representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Norteados pelo tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência deu continuidade ao processo iniciado nas etapas municipais, consolidando propostas e escolhendo 33 delegados que representarão o Acre na Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro, em Brasília.
A governadora em exercício, Mailza Assis, participou do encontro e enfatizou a importância da conferência como espaço democrático de diálogo. “As conferências servem para transformar as demandas da população em ações concretas. Nosso compromisso é colocar em prática as propostas que surgirem daqui, garantindo crescimento sustentável e valorização das pessoas. Aqui damos voz aos ribeirinhos, aos povos da floresta e aos moradores dos bairros mais distantes”, ressaltou.
O titular de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, ressaltou a força da participação popular e o impacto direto da conferência na formulação de políticas públicas. Ele disse: “Os 33 delegados eleitos terão a missão de levar as ideias e propostas do Acre para a conferência nacional. Isso mostra que quando organizamos e apresentamos dados técnicos, conquistamos avanços reais para os municípios.”
Segundo Santiago, as principais demandas levantadas pelos representantes municipais são habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Ele também destacou que, mesmo nos municípios que não realizaram conferências próprias, houve apoio técnico do Estado para garantir participação.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, apontou desafios estruturais: “Participar dessa conferência é uma oportunidade de buscar soluções junto aos governos estadual e federal”.
De Rodrigues Alves, Lucilene de Souza Amaral, representante da educação municipal, trouxe preocupações com alagamentos e moradias em áreas de risco: “Nosso município sofre com áreas alagadas durante o período chuvoso e precisamos de planejamento para que as casas sejam construídas em locais seguros. Também enfrentamos sérios problemas com esgoto e urbanização. Trazer essas pautas para a capital é essencial para mostrar nossas reais dificuldades”.
Com palestras e plenárias temáticas, os representantes discutiram questões como moradia digna, cidadania, saneamento básico, mobilidade e sustentabilidade. As propostas aprovadas serão levadas à etapa nacional, em outubro, consolidando a contribuição do Acre na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Agricultura: Prefeitura de Epitaciolândia entrega beneficiadora de arroz à comunidade Águas Bela
O Prefeito Sérgio Lopes esteve na última quarta-feira, 20, na comunidade Águas Bela, para a entrega de uma beneficiadora de arroz, em parceria com a Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia (AMOPREBE).
A máquina foi adquirida por meio de emenda parlamentar do Senador da República, Márcio Bittar, e representa um avanço importante para o fortalecimento da agricultura familiar na região. Essa é mais uma das beneficiadoras entregues às associações de produtores, visando gerar melhores condições de trabalho, aumentar a produtividade e agregar valor à produção local.
Durante o ato de entrega, o prefeito destacou a relevância do investimento e agradeceu ao senador pelo apoio às comunidades rurais.
“Essas máquinas são fundamentais para garantir mais autonomia e condições dignas aos nossos produtores, que vivem do que plantam e colhem. Agradeço ao senador Márcio Bittar por olhar com carinho para a agricultura familiar e destinar recursos que realmente fazem a diferença na vida de quem mais precisa”, ressaltou Sérgio Lopes.
Com a nova beneficiadora, os moradores da comunidade Águas Bela poderão processar sua produção de arroz de forma mais ágil e eficiente, reduzindo custos e fortalecendo a renda das famílias que vivem do trabalho na Reserva Chico Mendes.
A entrega integra um conjunto de ações da Prefeitura de Epitaciolândia que buscam incentivar a produção sustentável, a valorização do homem do campo e o fortalecimento da economia rural do município.
Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Tarauacá: Acusado foi preso pela Polícia Civil
Crime ocorreu no bairro Centro; acusado foi preso horas depois pela Polícia Civil
A cidade de Tarauacá foi abalada na manhã desta quarta-feira (20) por mais um caso de feminicídio. Erilene da Silva Costa, de 34 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo próprio companheiro, identificado como D. S. O., no beco do Altas Horas, bairro Centro.
Segundo testemunhas, as agressões começaram dentro da residência da mãe do acusado. Ferida, Erilene tentou escapar e correu pela rua pedindo ajuda, mas caiu em frente à casa de um vizinho. Ainda consciente, relatou que havia sido esfaqueada pelo companheiro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Sansão Gomes. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos.
Após o crime, o agressor fugiu atravessando o rio Tarauacá para tentar escapar da polícia. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas intensas, mas só mais tarde, durante o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil confirmou a prisão do acusado no bairro Conquista.
O caso reforça a preocupação com a escalada da violência de gênero em Tarauacá, que tem registrado novos episódios de feminicídio nos últimos meses. Erilene, natural da cidade e desempregada, deixa familiares e amigos enlutados.
O acusado foi conduzido à delegacia e será encaminhado à Justiça para responder por feminicídio, conforme prevê o artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.
Brasiléia amplia atendimento a crianças com TEA e se torna referência com o “Meu Mundo”
Em Brasiléia, o Centro de Terapias “Meu Mundo” está transformando a realidade de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias. O espaço, mantido pela Prefeitura, oferece gratuitamente terapias essenciais e acompanhamento especializado, se consolidando como referência no estado.
No novo endereço, mais amplo e acolhedor, quase 150 crianças recebem atendimento personalizado por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Antes da criação do “Meu Mundo”, muitas famílias precisavam enfrentar longas viagens até Rio Branco para garantir tratamento. Agora, tudo é feito no próprio município, eliminando gastos, desgaste e longas horas na estrada.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que o centro é um marco para a cidade:
“O ‘Meu Mundo’ representa um avanço enorme para Brasiléia. Aqui, nossas crianças são atendidas com respeito, carinho e dedicação. Não é apenas terapia, é também inclusão, oportunidades e qualidade de vida.”
Ele também destacou o impacto na vida das famílias:
“Hoje, os pais têm a tranquilidade de contar com profissionais qualificados perto de casa. Isso é cuidar de verdade das pessoas e investir para que Brasileia seja uma cidade para todos.”
O “Meu Mundo” segue como um exemplo de referência no estado de políticas públicas bem estruturadas que podem promover inclusão e transformar vidas.
