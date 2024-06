Justiça condena dupla que foi baleada quando assaltava esposa de policial 

Na noite da última sexta-feira, 14 de junho, a Polícia Civil do Acre (PCAC) com o apoio da Polícia Militar, efetuou a prisão de um homem na cidade de Porto Walter, em cumprimento a um mandado expedido pela Vara da Infância e da Juventude de Cruzeiro do Sul. O indivíduo é acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, que resultou em gravidez e posterior aborto provocado por terceiro.

Segundo informações obtidas, à vítima iniciou relações sexuais com o autor em janeiro deste ano. Aproximadamente três meses depois, a jovem suspeitou estar grávida e compartilhou a dúvida com o acusado, que confirmou a gestação por meio de um teste de gravidez.

Então, o homem passou a induzir a jovem a realizar um aborto, com o objetivo de não causar qualquer polêmica para sua vida pública. Desse modo, o autor providenciou um “remédio” que continha quatro pílulas e incentivou a adolescente a toma-las.

“É importante ressaltar, que de maneira redundante, que a vítima sequer tinha noção de como iria ocorrer o aborto. Neste momento, e salutar o baixo grau de instrução e conhecimento da vítima, que além de ser pessoa de pouca idade, sequer possui domínio das mínimas condições de cognição que venham atestar a sua auto determinação”, informou o delegado que preside o caso, Dr. José Obetânio.

O homem será encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde vai ficar custodiado à disposição do poder judiciário. A Polícia Civil do Acre vai continuar combatendo o crime e a violência na cidade de Porto Walter, uma vez que outros criminosos já estão com a senha na mão aguardando a oportunidade para ser presos.

