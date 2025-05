Jorge & Mateus é a primeira atração confirmada para a ExpoAcre 2025, anuncia Gladson Cameli

Ações incluem intervenções em vias do bairro Morada do Sol e outros pontos estratégicos da cidade, com foco na mobilidade urbana e redução de acidentes.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) anunciou, nesta quinta-feira (1), a execução de ações para revitalizar a sinalização viária horizontal e vertical em diversos bairros da capital acreana. O objetivo é melhorar a segurança no trânsito, facilitar a mobilidade urbana e reduzir riscos nas vias públicas.

Na noite de quarta-feira (31), equipes de engenharia de trânsito realizaram intervenções no bairro Morada do Sol, incluindo a revitalização total da sinalização de sentido único na Travessa Joaquim Chaves; renovação parcial do eixo duplo amarelo e setas direcionais na Rua Marte, no trecho entre Rua Pêssego e Rua Abacaxi; sinalização completa com eixo duplo amarelo, faixa de pedestres, setas direcionais, marcações de retenção e inscrição “PARE” na Rua Pêssego, entre Rua Marte e Estrada da Usina.

Além disso, foi feita a implantação de eixo duplo amarelo, retenção e inscrição “PARE” na Rua Jabuticaba, até a Rua Capitão Cirilo; e revitalização de eixo duplo amarelo, lombadas, retenções e inscrição “PARE” na Rua Abacate, entre Rua Lichia e Estrada da Usina. As ações integram um cronograma técnico voltado para padronizar a sinalização em vias recentemente pavimentadas, conforme informado pela RBTRANS.

O trecho da Avenida Ceará, entre a Rua Floriano Peixoto e a Ponte de Concreto, faz parte do projeto do Complexo Viário, sob responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas (SEOP) do Governo do Estado. Já o segmento entre o Palácio do Comércio e a Agroboi receberá nova sinalização horizontal na próxima semana. O trecho entre o Palácio do Comércio e o cruzamento com a Rua Floriano Peixoto passará antes por recapeamento asfáltico.

Equipes de sinalização vertical atuaram em bairros como Vila da Amizade, Calafate, Portal da Amazônia e Ayrton Senna. As intervenções priorizam áreas com maior fluxo de veículos e pedestres, seguindo um cronograma técnico para ordenamento viário. A superintendência destacou que as ações visam atender às necessidades de infraestrutura viária, com foco na segurança e na organização do trânsito em Rio Branco.

