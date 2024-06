Beatriz Lima Leal Granado e We Coffee lançam collab

A perfumaria brasileira Granado e a cafeteria We Coffee anunciaram o lançamento de sua collab nesta semana. A Balm Box We Coffee é uma caixa com quatro macarons e um hidratante labial balm Granado, disponível para compra em todas as lojas da We Coffee enquanto durarem os estoques.

“ A Granado é uma marca tradicional que se mantém atual e a We Coffee reinventou a forma de ser uma cafeteria. São duas marcas que investem muita inovação e prezam muito pela experiência do consumidor. Uma parceria de sucesso! ”, diz Higo Lopes, gerente de marketing da Granado | Phebo.

Os macarons vêm nos sabores de goiaba (ganache de cream cheese com goiabada), limão (ganache de limão com chocolate branco e caramelo de limão), pomelo (ganache de pomelo e chocolate branco com geleia de pomelo), e tangerina (ganache de chocolate branco com raspas de tangerina e geleia de laranja), enquanto o balm é sortido de um desses sabores.

O kit exclusivo custa R$ 88 e já pode ser adquirido em todas as lojas da We Coffee, localizadas em São Paulo.

