Gladson lamenta morte de Bruno Covas e relembra: “Chegamos a cumprir algumas missões oficiais juntos”

O governador Gladson Cameli lamentou por meio de suas redes sociais a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 41 anos, ocorrida na manhã deste domingo (16) no Hospital Sírio-Libanês em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase e complicações após longo período de tratamento.

Cameli lembrou que chegou a cumprir missão oficial com Bruno Covas na época em que era senador. O governador acreano se solidarizou com a família e amigos do prefeito paulista.

“Quero me solidarizar com a família e amigos do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 41 anos, que infelizmente não resistiu à luta que travava contra o câncer e faleceu neste domingo, 16. Bruno Covas e eu fomos parlamentares na mesma época. Eu enquanto senador e ele deputado federal chegamos a cumprir algumas missões oficiais juntos. Meu desejo é que o nosso bom Deus ilumine e fortaleça toda a família do Bruno Covas neste momento de profunda dor”, escreveu.