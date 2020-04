O Diário Oficial do Estado traz a exoneração na manhã desta terça-feira (7) de 15 indicados políticos do MDB ligados à família Sales.

Entre as pessoas exoneradas, 10 trabalhavam na Secretaria de Educação do Estado, as outras cinco estavam distribuídas na Secretaria de Indústria, Depasa e Secretarias de Cultura e Produção e Cageacre.

As exonerações foram determinadas pelo próprio governador Gladson Cameli, que tem se mostrado insatisfeito com o comportamento anti-governo de figuras do MDB, principalmente em Cruzeiro do Sul como o ex-prefeito Vagner Sales e a deputada federal Jéssica Sales.

O Diário Oficial do Estado deve trazer mais listas de exonerados indicados por figuras políticas nos próximos dias.

Comentários