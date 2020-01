Segundo polícia, grupo havia roubado um carro de aplicativo em Senador Guiomard. Caso ocorreu na noite desta quarta-feira (8), durante perseguição na região do bairro Vila Acre.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco

Dois homens suspeitos de roubo morreram e um ficou ferido, na noite desta quarta-feira (8), durante um confronto com a Polícia Militar do Acre, no Ramal do Mineiro, região da Vila Acre, em Rio Branco. Um outro suspeito conseguiu fugir por uma área de mata.