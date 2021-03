As Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) no interior do estado estão reabertas para atendimento presencial a partir desta quinta-feira, 11.

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) comunica que por conta da pandemia da Covid-19, o atendimento está restrito a alguns serviços e é necessário que o usuário atenda algumas exigências.

Os serviços que voltam a ser oferecidos a partir desta quinta são a vistoria, transferência, primeiro emplacamento, renovação de CNH, inclusão de EAR e liberação de veículos removidos, em caso de roubo ou furto.

Para ser atendido, o usuário tem que fazer um agendamento prévio do site www.detran.ac.gov.br, é obrigatório o uso de máscara durante todo o atendimento e precisa estar desacompanhado. O acesso de pessoas que não estejam agendadas é terminantemente proibido.

“O nosso compromisso é atender a população para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao usuário, mas sempre entendendo o momento difícil que passamos por causa da pandemia e colocando em primeiro lugar a saúde dos nossos servidores e de quem estamos atendendo”, afirma Taynara Martins, diretora de operações do Detran/AC

As Ciretrans estão nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Xapuri, Brasileia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Mâncio Lima, Assis Brasil, Acrelândia e Rodrigues Alves.

A única que não voltou a funcionar nesta quinta foi a de Sena Madureira, já que o prédio foi atingido durante a cheia do Rio Iaco e seu funcionamento será retomado na próxima segunda-feira, 15.

