Deputada Vanda Milani vota favorável à PEC 23

Numa votação que adentrou a madrugada desta quinta-feira,(4),a Câmara dos Deputados consagrou a vitória da PEC 23 em primeiro turno. A deputada Vanda Milani (Solidariedade) reiterou sua convicção em ter votado favoravelmente à PEC(Proposta de Emenda Constitucional). ”A aprovação da PEC 23 é a garantia do pão de cada dia e do alimento básico de milhares e milhares de brasileiros que não tem como levar as suas mesas o alimento necessário para o sustento de suas famílias”, afirmou .

Segundo o Governo Federal, a PEC 23 – também conhecida como PEC dos Precatórios- vai possibilitar o aporte de recursos para garantir o Auxílio Brasil, novo programa que veio substituir o Bolsa Família. Vinculado ao Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil tem como diretriz propiciar a redução da pobreza e extrema pobreza e a emancipação das famílias.

“De norte a sul no nosso país, nós temos desempregados e sem perspectivas desse emprego. E se tivesse, oportunizaria dar para eles dignidade a suas famílias. Nós precisamos ter consciência, entender e estender a mão aos nossos irmãos menos favorecidos”, disse a deputada.

A deputada foi taxativa: “A fome não espera .Se nós temos o direito à saúde e educação, nós precisamos ter no mínimo o alimento para dar a cada filho brasileiro que está no nosso território. Eles precisam do apoio da sociedade, do Governo Federal para dar cumprimento ao básico que a nossa Constituição pátria garante que todos nós somos iguais perante a lei” .

Certeza do Voto

Para a deputada, a PEC 23 tem que dar continuidade em ser aprovada. “Foi aprovada em 1° turno e deverá ser em 2° turno. Eu quero acreditar que nossos irmãos parlamentares-deputados federais e senadores – na sua maioria, terão e devem ter a consciência que nós temos muitos desempregados do nosso Brasil de norte a sul e que todos precisam do alimento básico”.

“Então por isto, meus amigos, que eu reitero: não me arrependo, votei a favor dela e votaria tantas outras vezes quantas forem necessárias porque todo brasileiro tem que ter o mínimo necessário para dar a seus filhos que é ter em sua casa o pão nosso de cada dia”, finalizou