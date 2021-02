Volante não treina neste sábado, mas tendência é de que seja titular no jogo deste domingo. Dúvida na equipe é quem será o substituto de Diego, suspenso. Gomes e Pepê são candidatos

Por Fred Huber — Rio de Janeiro

Após o treino da manhã deste sábado, o Flamengo anunciou os relacionados para o confronto com o Bragantino, domingo, no estádio Nabi Abi Chedi. Gerson, que deixou o campo na vitória contra o Vasco com um entorse no tornozelo direito, está na lista.

O volante não participou das atividades no campo neste sábado, mas tem boas chances de começar a partida contra o Bragantino. Situação semelhante ao que aconteceu antes do clássico com Vasco, em que era dúvida por causa de um entorse no pé.

Desta forma, a tendência é de que Rogério Ceni faça apenas uma mudança no time, já que Diego está suspenso. Gomes e Pepê são dos dois candidatos mais fortes para a vaga. A provável escalação é: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gomes (Pepê), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Apesar de não ser um primeiro volante, Gomes é quem tem mais características de marcação. Pepê tem a confiança de Ceni, tem treinado como segundo volante e entrou durante todas as últimas partidas.

Com a ausência de Diego, o volante colombiano Richard Ríos foi incluído na relação.

O Flamengo é o segundo colocado do Brasileiro com dois pontos a menos que o líder Internacional, que já entra em campo nesta rodada na quarta-feira, dia 10, para enfrentar o Sport, no Beira-Rio.

Brasileirão: Por que Flamengo x Bragantino será único jogo deste domingo?

Marcado para hoje (7), às 20h30 (horário de Brasília), Red Bull Bragantino x Flamengo é o único jogo do dia no Brasileirão. E os motivos são televisivos. Globo e CBF entraram em acordo para ajustar a tabela atendendo a interesses estratégicos da emissora.

Foi apurado que a Globo quis deixar a tarde livre para a transmissão da semifinal do Mundial de Clubes da Fifa entre Palmeiras e Tigres (MEX), às 15h. O torneio tem sido tratado com muita prioridade pela emissora, que usa o evento para testar o protocolo que será adotado para os Jogos Olímpicos de Tóquio em julho. É a primeira cobertura em que profissionais da Globo no Brasil viajaram para outro país desde o início da pandemia da covid-19.

Red Bull Bragantino x Flamengo será narrado por Gustavo Villani com comentários de Júnior e Lédio Carmona no Sportv. O público no estado de São Paulo só assistirá ao jogo no Premiere.

