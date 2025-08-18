Boletim da Fiocruz aponta SRAG em crianças em nível de alerta no Acre

Estado integra lista de 16 unidades da federação com incidência elevada da doença, embora sem tendência de crescimento

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta semana, mostrou que os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças, associados ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR), permanecem em níveis elevados em grande parte do Brasil. O Acre está entre os 16 estados classificados em situação de alerta, risco ou alto risco, ainda que sem registro de aumento nas curvas de longo prazo.

Situação no Acre

Segundo o levantamento, o estado apresenta circulação expressiva de vírus respiratórios, o que mantém em alerta as autoridades de saúde locais para possíveis agravamentos do cenário. Apesar disso, não há sinal de crescimento recente nos indicadores.

Panorama nacional

No Brasil, os casos de SRAG seguem em queda tanto na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) quanto de curto prazo (últimas três semanas). Ainda assim, alguns estados registram aumento de hospitalizações, como a alta de casos de Covid-19 no Ceará e no Rio de Janeiro, além do crescimento de rinovírus na Bahia.

Dados de 2025

Desde o início do ano epidemiológico, foram notificados 150.615 casos de SRAG em todo o país. Desses, 80.577 (53,5%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, enquanto 51.291 (34,1%) deram negativo e 8.853 (5,9%) seguem em investigação.

Entre os casos confirmados, 46% foram causados por VSR, 25,7% por influenza A, 1,1% por influenza B, 23,6% por rinovírus e 7% por Sars-CoV-2 (Covid-19).

Sobre o InfoGripe

O InfoGripe é uma ferramenta do Sistema Único de Saúde (SUS) que monitora casos de SRAG em todo o território nacional, auxiliando as vigilâncias em saúde na definição de ações de prevenção e resposta a surtos. A atualização mais recente se refere à Semana Epidemiológica 31, entre 27 de julho e 2 de agosto.

