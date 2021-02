As duas caminhonetes abandonadas estavam com restrição de roubo e no interior delas foram localizados relógios, celulares, jóias, dinheiro e munições calibre .12.

ASCOM PMAC

Policiais militares do município de Plácido de Castro prenderam um homem com uma arma de fogo, duas caminhonetes, dinheiro e diversas munições. Os policiais foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia de que haviam duas caminhonetes no ramal Maloca, em fundada suspeita. Durante o deslocamento, os militares avistaram os veículos e se aproximaram para fazer a abordagem. Imediatamente, dois indivíduos empreenderam fuga a pé e adentraram em um matagal e apenas um dos suspeitos acabou detido. Ele estava com um revólver contendo cinco munições intactas. As duas caminhonetes abandonadas estavam com restrição de roubo e no interior delas foram localizados relógios, celulares, jóias, dinheiro e munições calibre .12. A guarnição solicitou apoio de policiais civis que auxiliaram na busca pelo segundo suspeito, porém, o homem não foi encontrado.

