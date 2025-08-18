Últimos dias para convocados na modalidade Urbana do CNH Social apresentarem documentos

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) alerta os contemplados na modalidade Urbana do programa CNH Social 2025 sobre o prazo para entrega da documentação exigida. A lista com os nomes dos 1.849 candidatos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 11 de agosto e estabelece o limite de 10 dias úteis para apresentação dos documentos.

O prazo, que está chegando ao fim, termina na próxima sexta-feira, 22 de agosto. Os selecionados devem procurar a sede do Detran, em Rio Branco, ou uma das representações da autarquia no interior do estado. Para aqueles que residem em localidades sem unidade física do órgão, a documentação deve ser enviada pelo e-mail: [email protected].

Entre os aprovados está Raimunda Vieira, diarista, moradora da Cidade do Povo. Aos 49 anos, ela terá sua primeira habilitação e comemorou o benefício.

“Eu tinha fé de que receberia essa bênção, pois era um sonho. Eu não deixei esse sonho morrer. Acredito que, quando temos um sonho, devemos persistir. Ao saber da aprovação, ergui as mãos em agradecimento. Pretendo, inicialmente, ter uma moto. Em seguida, penso em um carro, quem sabe. Acredito que terei mais facilidade para me locomover, visitar meus filhos e parentes, além de poder ir à igreja e fazer visitas aos irmãos da fé”, disse.

Já o estudante universitário Edson Oliveira, morador da Vila Acre, foi contemplado com a adição da categoria A em sua habilitação, pois já possui a categoria B.

“Na época, só consegui tirar a carteira de carro, pois não tinha condições de pagar o valor total das categorias. Optei por participar do Programa CNH Social, que vai me proporcionar a oportunidade de tirar a carteira de moto. Isso facilitará minha mobilidade, principalmente para os estudos. Pretendo utilizar, quem sabe, para conseguir um trabalho, pois a moto é um veículo mais acessível que um carro”, contou.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, reforça a importância da participação dos contemplados e as oportunidades que o programa oferece. “Estamos fazendo as convocações por modalidade, facilitando o atendimento daqueles que nos procuram e dando o tempo necessário para que as pessoas organizem sua documentação. Os convocados devem ficar atentos aos prazos para garantir o benefício”, destacou.

O CNH Social é o maior programa de inclusão já criado pelo Detran. Só em 2025, 5 mil pessoas serão contempladas pela iniciativa. Até o fim de 2026, mas de 22 mil carteiras de habilitação serão entregues pelo governo do Estado por meio da iniciativa.

