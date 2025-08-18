Cotidiano
Operação Shamar prende 52 pessoas e registra 264 casos de violência contra a mulher no Acre em 15 dias
Ação da Polícia Civil, em alusão aos 19 anos da Lei Maria da Penha, também instaurou 155 inquéritos e solicitou 44 medidas protetivas
Em apenas 15 dias, a Operação Shamar 2025 resultou na prisão de 52 pessoas e no registro de 264 boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher no Acre. O balanço, divulgado nesta segunda-feira (18) pela Polícia Civil, também aponta a abertura de 155 inquéritos, com autoria identificada em 78 deles.
A operação, que começou em 1º de agosto e segue até 4 de setembro, marca o aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha e reforça o combate à violência doméstica no estado. Além das prisões — sendo 41 em flagrante e 11 por mandado judicial —, foram solicitadas 44 medidas protetivas e 12 pedidos de medidas cautelares.
De acordo com o delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, a operação alia repressão e prevenção: “Estamos atuando de forma firme e integrada, garantindo dignidade e justiça às mulheres acreanas”.
Já a delegada Juliana De Angelis Drachenberg, coordenadora da ação, destacou o Programa Bem-Me-Quer, que humaniza o atendimento às vítimas: “A Operação Shamar no Acre tem como foco central identificar e coibir a ação de criminosos que praticam qualquer tipo de violência contra a mulher. Mas nossa missão vai além. Queremos dar visibilidade aos direitos das vítimas, mostrar que elas não estão sozinhas e que podem contar com a Polícia Civil. O Programa Bem-Me-Quer é um exemplo desse esforço, pois cria um ambiente acolhedor e humanizado dentro das delegacias, fortalecendo a rede de proteção e apoio. Seguiremos firmes até o fim da operação, sempre em defesa da vida e da dignidade das mulheres”, destacou.
A operação segue até setembro, com reforço nas investigações e campanhas de conscientização.
No mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, conhecido como Agosto Lilás, tem início mais uma edição da operação de enfrentamento à violência doméstica e familiar e contra o feminicídio, a Operação Shamar – palavra em hebraico que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar.
As ações mobilizam cerca de 50 mil agentes em 2 mil municípios brasileiros e seguem até o dia 4 de setembro. De acordo com o Ministério das Mulheres, a iniciativa faz alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 19 anos de promulgação na última quinta-feira (7).
Em nota, a pasta detalhou que, durante o período, uma força-tarefa vai intensificar o atendimento a mulheres em situação de violência, o cumprimento de medidas protetivas de urgência e de mandados de prisão. Além disso, denúncias recebidas pelo Ligue 180 serão encaminhadas a pontos focais estaduais da operação no intuito de agilizar atendimentos e fortalecer a articulação entre os órgãos envolvidos.
Ao todo, R$ 2 milhões serão destinados para o custeio de diárias de policiais em deslocamento e para a realização de ações educativas de prevenção à violência de gênero. “As atividades educativas buscam fortalecer a prevenção e sensibilizar diferentes públicos sobre os direitos das mulheres e os canais de apoio, reforçando a importância da atuação conjunta da sociedade no combate à violência”, destacou o comunicado.
A operação, segundo a pasta, também está alinhada ao Programa Mulher Viver sem Violência, que busca integrar e ampliar serviços de atendimento às mulheres em todo o país. A proposta, segundo a pasta, é dar visibilidade a iniciativas da segurança pública, do sistema de justiça e das políticas de proteção às mulheres e despertar a denúncia e a ruptura do ciclo de violência.
Entenda
A Operação Shamar é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta com a parceria da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres.
Também participam a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Secretaria de Acesso à Justiça, o Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro e o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar.
As secretarias de segurança pública das 27 unidades da Federação atuam na operação por meio dos Centros Integrados de Comando e Controle ou de estruturas similares, além das polícias civis, militares, técnico-científicas, penais, dos corpos de bombeiros militares e das guardas municipais.
Comentários
Cotidiano
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025 em Epitaciolândia
A 4ª e última etapa será a grande final do Campeonato Unibike 2025, que acontecerá no município de Brasiléia, com apoio da Prefeitura Municipal
Com Clebson Venâncio
Neste domingo (17), Epitaciolândia se transformou na capital acreana do ciclismo durante a realização da 3ª etapa do Campeonato Unibike 2025. O evento, organizado pela Associação dos Ciclistas (Unibike), atraiu competidores da regional do alto acre para uma disputa que combinou resistência física e superação em um percurso desafiador.
A competição foi disputada nos ramais do km 07 e do km 15 em Epitaciolandia, em um percurso desafiador, com trechos de terra, curvas técnicas e muita emoção. O evento atraiu grande público, que acompanhou de perto o desempenho e a superação dos ciclistas.
De acordo com a organização, cada etapa tem revelado novos talentos e mostrado a força do ciclismo no Alto Acre, consolidando o campeonato como uma das maiores competições da modalidade na região.
🏆 Pódio da 3ª etapa
Confira os atletas que conquistaram lugar de destaque no pódio desta etapa:
➡️ Categoria máster feminino
1º lugar – Maria Elena
2º lugar – Patrícia Maria
➡️ Categoria Máster Masculino
1º lugar – Plácido Moreira
2º lugar – José Roberto
3º lugar – Henrique Abreu
4° lugar – José Oliveira
5° lugar – Emir Filho
➡️ Categoria Open Masculino
1º lugar – Machyda
2º lugar – Elenilson Alves
3º lugar – André Xapuri
4° lugar – Ray Lima
5° lugar – Ronaldo Cunha
➡️ Categoria Elite Feminino
1º lugar – Angelina
2º lugar – Acleciana
3º lugar – Fernanda Rodrigues
4° lugar – Fernanda Moreira
➡️ Categoria Elite Masculino
1º lugar – Marivaldo Cavalinho
2º lugar – Antônio Frota
3º lugar – Rony Bento
4° lugar – Diego Campos
5° lugar – Thalles Ferrari
Próxima etapa – a grande final
A 4ª e última etapa será a grande final do Campeonato Unibike 2025, que acontecerá no município de Brasiléia, com apoio da Prefeitura Municipal. A decisão será realizada nos ramais do Polo e do Jarinal (Trilha dos Perdidos), prometendo uma disputa ainda mais eletrizante e desafiadora.
“Estamos plantando a semente de uma geração campeã”, afirmou Clebson Venâncio, um dos organizadores da Unibike na fronteira, ao anunciar parceria com a Secretaria de Esportes para criação da Primeira Escola de Ciclismo do Acre em 2026.
A grande expectativa é reunir um grande público e coroar os campeões desta temporada que com dedicação marcam a história do ciclismo na região de fronteira com Epitaciolândia, Cobija e Brasiléia.
Cenário esportivo:
O evento reforça Epitaciolândia/Brasiléia como polo de eventos esportivos, aproveitando sua localização estratégica na fronteira (Brasil/Bolívia) e infraestrutura recentemente melhorada. Para os organizadores, o sucesso desta etapa consolida o ciclismo como uma das modalidades em expansão na região.
Comentários
Cotidiano
Professora da UFAC é presa após agredir vizinhos e ameaçar grávida de morte em Cruzeiro do Sul
Vídeos mostram docente cortando água e luz de residência e prometendo “esquartejar” casal e bebê; ela foi detida em flagrante
A comunidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi surpreendida por vídeos chocantes que mostram a professora da Universidade Federal do Acre (UFAC) Karlla Barbosa Godoy envolvida em atos de violência, vandalismo e ameaças de morte contra vizinhos. As imagens, que circulam nas redes sociais, revelam a docente cortando canos de água e fiação elétrica da casa de um casal e proferindo ameaças graves, incluindo a promessa de “esquartejar” a família e até o bebê ainda no ventre da esposa, que está grávida.
A vítima, Natana de Oliveira Jales, passou mal após os ataques e precisou de atendimento médico. Mesmo após a chegada da polícia, a professora continuou a ameaçar publicamente o casal, afirmando que os mataria. Karlla foi presa em flagrante e responderá pelos crimes de ameaça, dano qualificado e injúria.
Nos registros, a docente também aparece tentando agredir fisicamente os vizinhos, chutando familiares e usando xingamentos, além de menosprezar a formação acadêmica deles, dizendo ser “doutora” enquanto os chamava de formados em “faculdadezinha online de Direito”.
A UFAC informou que apura o caso e tomará as medidas cabíveis. A Polícia Civil investiga se há outros registros de violência envolvendo a professora.
Ao prestar depoimento, a professora assumiu ter feito ameaças graves contra o bancário Andson Souza da Silva, sua esposa grávida e outros familiares, porém destacou que sofre de problemas psicológicos e que perdeu o controle após uma discussão envolvendo um cano de água.
Segundo o relato de Karlla à polícia, tudo começou quando ela se sentiu provocada pelo vizinho. Ela declarou que, tomada pela raiva, acabou xingando, agredindo verbalmente e ameaçando a família. No entanto, afirmou que há anos faz tratamento psiquiátrico e faz uso de remédios controlados.
Na delegacia, ela confirmou parte das acusações: confessou ter ameaçado de morte Andson, sua esposa e até mesmo o bebê que a mulher espera. Também admitiu que chegou a dizer frases como arrancar a criança da barriga e esquartejar a família, além de afirmar que faria a gestante perder o filho. Entretanto, negou a agressão contra a mãe da vítima, apesar das imagens que mostram o momento em que atinge a idosa.
A Polícia Militar, que foi chamada ao local pela própria professora, registrou que encontrou Karlla em via pública, bastante alterada:
“A solicitante informou que seu vizinho estava lhe filmando enquanto ela estava despida. Ela afirma que sofre de transtorno de bipolaridade. Quando a equipe chegou ao endereço citado, encontrou Karlla Barbosa Godoy em via pública já bastante alterada falando frases desconexas e xingando seu vizinho, Andson. Ela passou a ameaçá-lo dizendo que iria matar ele devido um cano de água que estava do lado da casa dela exposto, que inclusive chegou a cortar o cano de água. Ela partiu para cima de Andson e lhe chutou, sendo necessário ser contida pela guarnição. Desta forma, a guarnição deu voz de prisão para a autora pelo crime de ameaça e vias de fato. Ela passou a ameaçar a esposa de Adson que está grávida, dizendo que iria fazê-la perder o filho, e com ameaças de morte”, diz o boletim.
Veja vídeo:
Com informações. Juruá em Tempo
Comentários
Cotidiano
Asdefir conquista 38 medalhas no Campeonato Estadual de Rondônia
A equipe da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) conquistou 38 medalhas, 20 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze, na disputa do Campeonato Estadual de Atletismo de Rondônia, nas categorias Sub-16 e Adulto.
“Conseguimos disputar a competição em Porto Velho com 18 atletas. O apoio da Federação Acreana de Atletismo e da Secretaria de Esporte e Lazer foi decisivo para termos um time forte no evento”, declarou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.
Fórum Estadual
Segundo João Renato Jácome, o próximo evento da Asdefir será o Fórum Estadual de Formação Esportiva realizado em parceria com Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer(SEEL).
“Vamos promover o maior evento da temporada. As inscrições do Fórum estão abertas e teremos excelentes palestrantes”, disse João Renato Jácome.
Você precisa fazer login para comentar.