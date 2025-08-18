Governo assina ordem de serviço para obras do Arco Viário de Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), assina nesta segunda-feira, 18, a ordem de serviço para o início de três lotes de obras do Arco Viário de Rio Branco. A cerimônia conta com a presença do governador Gladson Cameli e da presidente do Deracre, Sula Ximenes.

“Como eu tenho dito, este é o ano do executar. Trabalhamos desde o início da nossa gestão para entregar à população todas as obras que iniciamos. Nosso objetivo é garantir a presença do Estado próxima aos acreanos e acreanas, cumprindo o que consta na nossa Constituição”, afirmou o governador Gladson Cameli.

A iniciativa integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa) e é financiada com recursos de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), além de aporte de R$ 38 milhões via emenda parlamentar, totalizando um investimento de R$ 105 milhões.

“Assinar essa ordem de serviço é dar o primeiro passo para transformar o trânsito e a mobilidade em Rio Branco. Com o Arco Viário, as obras vão tirar o tráfego pesado do centro, melhorar a segurança e facilitar a vida de quem mora e trabalha na cidade. É um investimento no presente que vai gerar benefícios para toda a população no futuro”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O projeto prevê a pavimentação de quatro trechos, totalizando 27,78 quilômetros, e a construção da 6ª Ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação. A primeira etapa da obra abrange: o trecho entre o entroncamento da Estrada do Quixadá e o entroncamento com a Rodovia Estadual AC-010, com 4.142 metros; o trecho entre a ponte sobre o Rio Acre e o entroncamento com a Estrada do Quixadá, com 6.273 metros; e o trecho entre a BR-364 (Subestação de Rio Branco) e a ponte sobre o Rio Acre, com 6.167 metros.

A obra do Arco Viário de Rio Branco visa melhorar a mobilidade urbana, reforçar a logística regional e fomentar o desenvolvimento econômico, conectando importantes áreas de produção e reduzindo o tráfego de veículos pesados na capital acreana.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Assista ao vídeo:

Vídeo: Ascom/Deracre

