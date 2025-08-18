Professora da UFAC é presa após agredir vizinhos e ameaçar grávida de morte em Cruzeiro do Sul

Vídeos mostram docente cortando água e luz de residência e prometendo “esquartejar” casal e bebê; ela foi detida em flagrante

A comunidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi surpreendida por vídeos chocantes que mostram a professora da Universidade Federal do Acre (UFAC) Karlla Barbosa Godoy envolvida em atos de violência, vandalismo e ameaças de morte contra vizinhos. As imagens, que circulam nas redes sociais, revelam a docente cortando canos de água e fiação elétrica da casa de um casal e proferindo ameaças graves, incluindo a promessa de “esquartejar” a família e até o bebê ainda no ventre da esposa, que está grávida.

A vítima, Natana de Oliveira Jales, passou mal após os ataques e precisou de atendimento médico. Mesmo após a chegada da polícia, a professora continuou a ameaçar publicamente o casal, afirmando que os mataria. Karlla foi presa em flagrante e responderá pelos crimes de ameaça, dano qualificado e injúria.

Nos registros, a docente também aparece tentando agredir fisicamente os vizinhos, chutando familiares e usando xingamentos, além de menosprezar a formação acadêmica deles, dizendo ser “doutora” enquanto os chamava de formados em “faculdadezinha online de Direito”.

A UFAC informou que apura o caso e tomará as medidas cabíveis. A Polícia Civil investiga se há outros registros de violência envolvendo a professora.

Ao prestar depoimento, a professora assumiu ter feito ameaças graves contra o bancário Andson Souza da Silva, sua esposa grávida e outros familiares, porém destacou que sofre de problemas psicológicos e que perdeu o controle após uma discussão envolvendo um cano de água.

Segundo o relato de Karlla à polícia, tudo começou quando ela se sentiu provocada pelo vizinho. Ela declarou que, tomada pela raiva, acabou xingando, agredindo verbalmente e ameaçando a família. No entanto, afirmou que há anos faz tratamento psiquiátrico e faz uso de remédios controlados.

Na delegacia, ela confirmou parte das acusações: confessou ter ameaçado de morte Andson, sua esposa e até mesmo o bebê que a mulher espera. Também admitiu que chegou a dizer frases como arrancar a criança da barriga e esquartejar a família, além de afirmar que faria a gestante perder o filho. Entretanto, negou a agressão contra a mãe da vítima, apesar das imagens que mostram o momento em que atinge a idosa.

A Polícia Militar, que foi chamada ao local pela própria professora, registrou que encontrou Karlla em via pública, bastante alterada:

“A solicitante informou que seu vizinho estava lhe filmando enquanto ela estava despida. Ela afirma que sofre de transtorno de bipolaridade. Quando a equipe chegou ao endereço citado, encontrou Karlla Barbosa Godoy em via pública já bastante alterada falando frases desconexas e xingando seu vizinho, Andson. Ela passou a ameaçá-lo dizendo que iria matar ele devido um cano de água que estava do lado da casa dela exposto, que inclusive chegou a cortar o cano de água. Ela partiu para cima de Andson e lhe chutou, sendo necessário ser contida pela guarnição. Desta forma, a guarnição deu voz de prisão para a autora pelo crime de ameaça e vias de fato. Ela passou a ameaçar a esposa de Adson que está grávida, dizendo que iria fazê-la perder o filho, e com ameaças de morte”, diz o boletim.

Com informações. Juruá em Tempo

