Brasil
Prefeito de Macapá tenta aplicar mata-leão em cinegrafista durante confusão com jornalistas
Dr. Furlan (MDB) reagiu a questionamentos sobre atraso em obra de hospital; profissionais da imprensa foram detidos pela Guarda Municipal
O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB-AP), se envolveu em uma confusão com jornalistas na manhã deste domingo (18), durante a vistoria de uma obra em um hospital municipal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o gestor tentando aplicar um mata-leão no cinegrafista Iran Froes, que acompanhava o repórter Heverson Castro, do Portal Amapá.
Nas imagens, Castro questiona o prefeito sobre o atraso na entrega da obra, anunciada em 2023 e ainda não concluída. Furlan reage inicialmente com risadas, mas, diante da insistência do repórter, parte em direção a Froes. O prefeito é contido por pessoas que o acompanhavam, enquanto outros tentam tomar o celular do cinegrafista.
Durante a confusão, Castro afirma que apenas fazia uma “pergunta normal” e reforça o papel da imprensa em cobrar esclarecimentos. Apesar disso, tanto ele quanto Froes foram detidos pela Guarda Municipal.
Em nota, a prefeitura classificou Heverson Castro como “blogueiro” e alegou que o jornalista teria agredido verbalmente o prefeito antes da confusão.
Brasil
Moraes nega recurso e mantém pena de 14 anos para “Débora do batom”
Defesa de Débora Rodrigues dos Santos entrou com embargos infringentes no STF para reverter alguns pontos na condenação da manicure
Por Metrópoles
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou, nesta segunda-feira (18/8), um recurso da defesa de Débora Rodrigues dos Santos e manteve a condenação de 14 anos da manicure por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
A defesa de Débora entrou no STF com embargos infringentes, argumentando a prevalência de votos divergentes dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. No caso da manicure da Corte, houve unanimidade pela condenação e discordância sobre os crimes a serem imputados e dosimetria da pena.
A manicure foi condenada pela Primeira Turma do STF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.
Fux votou pela condenação da ré apenas pelo crime de deterioração do patrimônio tombado, absolvendo-a quanto às demais imputações. Contudo, isso configurou apenas 1 voto vencido pela absolvição parcial, não atingindo o número mínimo exigido de dois votos absolutórios próprios.
Já Zanin divergiu exclusivamente quanto à dosimetria da pena, propondo condenação total de 11 anos.
Débora Rodrigues, conhecida como Débora do batom, ficou famosa após pichar a estátua A Justiça, em frente ao STF, com a frase “perdeu, mané”. Ela se tornou símbolo da mobilização de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela redução das penas dos condenados e pela concessão de anistia.
Moraes argumentou que o regimento interno do STF estabelece que os embargos infringentes, cabíveis contra decisão não unânime que julgar procedente a ação penal, dependem da existência de, no mínimo, dois votos minoritários absolutórios em sentido próprio.
“Além disso, o voto vencido exclusivamente quanto à dosimetria da pena não configura divergência passível de oposição de embargos infringentes, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte”, destacou Moraes.
Atualmente, Débora cumpre prisão domiciliar por determinação de Moraes, após acompanhamento da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ela utiliza tornozeleira eletrônica e cumpre outras restrições, como a proibição de contato com outros envolvidos nos atos de 8/1, de usar redes sociais e de conceder entrevistas.
Condenada a 14 anos de prisão pela Primeira Turma do STF, ela já solicitou que a pena continue sendo cumprida em regime domiciliar.
8/1
Débora viajou ao Distrito Federal em 7 de janeiro. Na época, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), ela permaneceu no Quartel-General do Exército e, no dia seguinte, 8 de janeiro, foi à Praça dos Três Poderes, onde pichou “perdeu, mané” na estátua da Justiça com batom vermelho.
Em seguida, Débora comemorou o ato diante da multidão. A manicure reside em Paulínea, interior de São Paulo, e teve a concessão da prisão domiciliar no dia 28 de março deste ano. A pena à qual a manicure foi condenada é de 14 anos.
Brasil
Gladson Cameli reafirma Mailza Assis como sucessora em ato no Juruá
Governador encerra especulações e projeta vice como candidata oficial em 2026 durante lançamento de programa de recuperação de estradas rurais
Em um gesto político calculado durante o lançamento do Programa de Recuperação de Ramais do Juruá em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli sacramentou publicamente a vice-governadora Mailza Assis como sua candidata ao Palácio Rio Branco em 2026. O ato, realizado no principal colégio eleitoral do interior acreano, teve tom de discurso de pré-campanha e buscou dissipar rumores sobre divisões na base governista.
Principais pontos da declaração:
Endosso explícito: Gladson deixou claro que Mailza é sua candidata, destacando que seu governo busca continuidade. A cena em que ele levantou a mão da vice em sinal de apoio foi encarada como um gesto de alinhamento definitivo.
Resposta aos rumores: O discurso foi uma resposta direta a boatos de que Gladson poderia abandonar Mailza para apoiar outro nome.
Mailza agradece: Em suas redes sociais, a vice-governadora agradeceu a confiança de Gladson e dos acreanos, reforçando que 2025/2026 será um ano de trabalho e entrega antes da campanha.
Cenário político para 2026:
Mailza na liderança: Ex-senadora e futura governadora (a partir de abril de 2026, quando Gladson deixará o cargo para concorrer ao Senado), ela já vem construindo alianças com prefeitos, vereadores e lideranças nacionais, como Renata Abreu (Podemos) e Marconi Perillo (PSDB).
União da base governista: O apoio público de Gladson em Cruzeiro do Sul (um dos maiores colégios eleitorais do estado) fortalece a ideia de unidade dentro do bloco governista.
Disputa em formação: Enquanto o grupo de Mailza e Gladson se consolida, a oposição (como aliados da oposição) ainda não definiu um nome forte para enfrentá-la.
O que esperar?
Mailza deve ser a candidata da situação, com o aval de Gladson e a máquina pública a seu favor.
A estratégia será focada em desenvolvimento regional, aproveitando sua articulação com municípios.
A oposição precisará reagir se quiser evitar uma campanha unilateral.
O cenário parece favorável a Mailza, mas a política acreana pode surpreender nos próximos meses. Seguiremos acompanhando!
Brasil
MP, TJ, BRDE, prefeituras e outros órgãos: concursos ofertam 32,7 mil vagas
Concursos públicos oferecem 32.678 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 41,8 mil
Concursos abertos
O maior concurso tem 13.795 vagas. Elas são oferecidas pela SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais).
O salário mais alto é de R$ 41,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul).
Há também outros concursos e processos seletivos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.
Confira as oportunidades
Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.
TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 10.352,75 até R$ 41.845,49 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.289,54 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Indaiatuba (SP) – Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.994,55 até R$ 26.244,09 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui
Sefaz-SE (Secretaria da Fazenda de Sergipe) – Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.541,47 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui
TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul) – Vagas: 45 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 9.801,07 até R$ 20.572,72 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) – Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Cerquilho (SP) – Vagas: 157 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,37 até R$ 17.745,11 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde) (DF) – Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.000 até R$ 16.663,50 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) – Vagas: 110 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.577,18 até R$ 14.192,64 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Rubiácea (SP) – Vagas: 21 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.752,94 até R$ 13.992,51 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Tarabai (SP) – Vagas: 19 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.578 até R$ 13.604,26 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui
MP-SP (Ministério Público de São Paulo) – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13.581,75 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui
Unipampa (Universidade Federal do Pampa) (RS) – Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.975,59 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
UFPR (Universidade Federal do Paraná) – Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui
UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 57 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.399,47 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui
IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) – Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui
IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) – Vagas: 124 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 8/9 (servidores técnico-administrativos) e de 19/8 até 9/9 (professores) / Mais informações aqui
CRM-ES (Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo) – Vagas: 520 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.383,62 até R$ 12.954,24 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Contagem (MG) – Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: de 7/10 até 6/11 / Mais informações aqui
Prefeitura de Santos (SP) – Vagas: 61 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.767,21 até R$ 12.389,06 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito) (RJ) – Vagas: 59 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de São Bento Abade (MG) – Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: de 29/9 até 13/10 / Mais informações aqui
PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.435,59 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui
PM-AP (Polícia Militar do Amapá) – Vagas: 240 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.375,37 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
USP (Universidade de São Paulo) – Vagas: 30 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 6.027,72 até R$ 11.334,47 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui
CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) – Vagas: 298 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.500 até R$ 11 mil / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Santa Cruz da Conceição (SP) – Vagas: 10 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.631,06 até R$ 10.947,90 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui
CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) – Vagas: 115 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.442,68 até R$ 10.557,48 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Recreio (MG) – Vagas: 34 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10,5 mil / Inscrições: até 10/9 / Mais informações aqui
Bombeiros-AP (Bombeiros Militar do Estado do Amapá) – Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 10.297,72 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) – Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,63 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP – Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.929,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, SP) – Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.924,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
Ciop (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista)/SP – Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.520 até R$ 9.637,44 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Itatinga (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.717,18 até R$ 9.354,17 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Paranapanema (SP) – Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Camboriú (SC) – Vagas: 75 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.335,44 até R$ 9.307,67 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui
CAU-MA (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão) – Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.074,85 até R$ 9.054 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, RS) – Vagas: 3 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,89 até R$ 8.692,32 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Varginha (MG) – Vagas: 849 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.973,95 até R$ 8.632,82 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
Transitar de Cascavel (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania de Cascavel)/PR – Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.612,23 até R$ 8.386,18 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui
SOP-CE (Superintendência de Obras Públicas do Ceará) – Vagas (temporárias): 81 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.414,28 até R$ 8.000 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Cacequi (RS) – Vagas: 154 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.452,98 até R$ 7.793,61 / Inscrições: até 23/8 / Mais informações aqui
Cincatarina (Consórcio Interfederativo Santa Catarina) – Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.385,47 até R$ 7.686,49 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Analândia (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.743,09 até R$ 7.597,48 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Rio Verde (GO) – Vagas: 2.784 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.113 até R$ 7.513,29 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Boa Vista (RR) – Vagas: 672 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.971 até R$ 7.506 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Francisco Morato (SP) – Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.015,75 até R$ 7.331 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Águas da Prata (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.579,49 até R$ 7.062,63 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Jundiaí (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.996,50 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui
SEE-MG (Secretaria de Educação de Minas Gerais) – Vagas: 13.795 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.917,11 até R$ 6.937,06 / Inscrições: até 21/8 / Mais informações aqui
Câmara de Estiva Gerbi (SP) – Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.750 até R$ 6.800 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Pinhalzinho (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: alfabetizado, médio e superior / Salário: de R$ 1.809,61 até R$ 6.778,61 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui
Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) – Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 / Mais informações aqui
Guarda Civil de Indaiatuba (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.680,58 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) – Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.041,34 até R$ 6.603,53 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) – Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.543,50 até R$ 6.548,85 / Inscrições: de 10/9 até 10/10 / Mais informações aqui
Câmara de Serra do Salitre (MG) – Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 6.500 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) – Vagas: 3 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.197,46 até R$ 6.405,55 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui
TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) – Vagas: não definido / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.345,94 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui
GoiásFomento (Agência de Fomento de Goiás) – Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.973,41 até R$ 6.225,66 / Inscrições: de 9/9 até 7/10 / Mais informações aqui
Terminais Aéreos de Maringá (PR) – Vagas: 1 / Escolaridade: técnico / Salário: R$ 5.888,46 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Tabatinga (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.693,52 até R$ 5.845,59 / Inscrições: até 22/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de São Sebastião (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.470,06 até R$ 5.816,13 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Bauru (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.905,04 até R$ 5.808,50 / Inscrições: de 25/8 até 4/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Alpinópolis (MG) – Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui
Crefito-MS (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul – 13ª Região) – Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.406,36 até R$ 5.618,34 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui
Câmara de Cerquilho (SP) – Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.202,84 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Magé (RJ) – Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 5.600 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui
SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.565 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui
CRP-16-ES (Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região) (ES) – Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.415,50 até R$ 5.471,20 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Saaesp-São Pedro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro)/SP – Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.850 até R$ 5.428,82 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) – Vagas: não definido / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.658,67 até R$ 5.413,51 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui
Creci-4-MG (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis 4ª Região – Minas Gerais) – Vagas: 14 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.149,82 até R$ 5.363,44 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) – Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: de 10/10 até 2/11 / Mais informações aqui
Seplag-MG (Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais) – Vagas: 40 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.226,60 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui
Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) – Vagas: 80 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui
SMS-Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu)/RJ – Vagas: 452 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.036 até R$ 5.000 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui
Ufla (Universidade Federal de Lavras)/MG – Vagas: 34 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui
UFG (Universidade Federal de Goiás) – Vagas: 33 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 18/8 até 4/9 / Mais informações aqui
IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) – Vagas: 77 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 20/8 até 4/9 / Mais informações aqui
Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS – Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.967,04 / Inscrições: de 20/8 até 9/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Adamantina (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.798,96 até R$ 4.867,77 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Boa Esperança (MG) – Vagas: 245 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.796 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Praia Grande (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.760,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui
Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) – Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Anhumas (SP) – Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.548,58 até R$ 4.622,70 / Inscrições: até 24/8 / Mais informações aqui
Câmara de Ribeirão Corrente (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.618,27 / Inscrições: até 31/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Salto (SP) – Vagas: 28 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.404,60 até R$ 4.503,40 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Iguatama (MG) – Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui
Cref-ES (Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo – 22ª Região) – Vagas: 80 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.310 até R$ 4.500 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) – Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.159,09 até R$ 4.450 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui
Prefeitura de Águas da Prata (SP) – Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.338,25 até R$ 4.449,80 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui
Degase-RJ (Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro) – Vagas: 3.009 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.634,25 até R$ 4.441,89 / Inscrições: até 20/8 / Mais informações aqui
Câmara de Quadra (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.430,16 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Ibitinga (SP) – Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.358,40 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui
Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) – Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.331,91 / Inscrições: de 1º/9 até 2/10 / Mais informações aqui
Prefeitura de Uberlândia (MG) – Vagas: 172 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.605,59 até R$ 4.269,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui
Câmara de Itapira (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.200 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Dolcinópolis (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.084,06 até R$ 4.168,13 / Inscrições: até 18/8 / Mais informações aqui
Câmara de Rio Claro (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.160,99 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui
Core-SE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe) – Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.229,19 até R$ 4.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Jales (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui
CRBio-5 (Conselho Regional de Biologia da 5ª Região – CE e PE) – Vagas: 303 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.889,26 até R$ 3.646 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) – Vagas: 301 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.619,01 / Inscrições: de 1º/9 até 30/9 / Mais informações aqui
UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) – Vagas (temporárias): 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.678,66 até R$ 3.594,85 / Inscrições: de 20/8 até 21/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ) – Vagas: 303 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.098,10 até R$ 3.438,65 / Inscrições: até 7/9 / Mais informações aqui
Prefeitura de Tefé (AM) – Vagas: 1.822 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.400 / Inscrições: de 18/8 até 18/9 / Mais informações aqui
Cisbaf (Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense)/RJ – Vagas (temporárias): 530 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.238,64 / Inscrições: de 18/8 até 5/9 / Mais informações aqui
UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) – Vagas: 178 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.209,03 até R$ 2.639,23 / Inscrições: de 8/9 até 29/9 / Mais informações aqui
SME-Itapeva (Secretaria Municipal da Educação de Itapeva)/SP – Vagas (temporárias): 221 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: de 18/8 até 11/9 / Mais informações aqui
