Bancos não vão abrir nesta sexta-feira

Em junho deste ano, Mailza entregou uma picape zero quilômetro para a prefeitura adquirida com uma emenda de sua autoria no valor de R$ 150 mil.

A frota de veículos da Prefeitura de Epitaciolândia ganha reforço com a chegada de uma pá carregadeira nova, fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 430 mil reais da senadora e vice-governadora eleita Mailza (Progressistas-AC). A entrega foi feita pelo prefeito Sérgio Lopes na manhã desta quarta-feira, 28.

A parlamentar ficou satisfeita com a aquisição do maquinário.

“Quando o prefeito Sérgio Lopes me apresentou este pedido, fiz questão de incluir o investimento na minha lista de prioridades. Este veículo ajudará muito nos serviços de infraestrutura, tanto na área urbana quanto na zona rural. Estou sempre disponível em contribuir com a cidade”, argumentou.

Segundo o prefeito, o maquinário era uma necessidade para colaborar com os trabalhos pesados. “Esta pá carregadeira será vital para melhorar a infraestrutura urbana. Ganhamos um presente que vai contribuir muito com o desenvolvimento das atividades realizadas pelas secretarias nas ruas do município”, comentou.

Ele agradeceu a parlamentar. “A senadora Mailza é uma grande parceira de Epitaciolândia e está sempre preocupada com as nossas demandas e pronta a nos ajudar. Obrigado por contribuir com os epitaciolandenses”, finalizou.

A máquina foi adquirida pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA.

Emendas da Mailza para Epitaciolândia

A senadora enviou mais de R$ 6 milhões ao município, sendo R$ 1 milhão para combate à Covid-19 e R$ 520 mil para custeio na Saúde, ambos já pagos.

R$ 1,6 milhão para construção da Casa da Mulher Brasileira e R$ 700 mil para equipar o espaço de apoio e combate à violência contra mulheres que atenderá Alto Acre.

R$ 2 milhões para construção do Complexo Poliesportivo do Corpo de Bombeiros do Acre;

R$ 150 mil compra de uma picape para a prefeitura;

R$ 500 mil para reforma da unidade de saúde do bairro José Hassem.

