Agentes de Polícia Civil da Delegacia Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam na manhã desta quarta-feira, 13, W. N. N., uma das lideranças da facção Bonde dos 13 no Estado do Acre. A prisão aconteceu na região do bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o faccionário e alguns membros da organização criminosa aparecem em um vídeo publicado nas redes sociais fazendo apologia ao crime, exibindo armas de fogo de grosso calibre, ameaçando matar os seus rivais na fronteira do Estado.

Após a divulgação do vídeo, os agentes de Polícia Civil começaram a investigar o caso e conseguiram localizar e prender um dos membros da facção que aparece nas imagens.

No local onde a liderança foi presa, ainda foram encontradas munições, vários celulares oriundos de roubos, bem como, a camisa de manga comprida usada na exibição das armas de fogo no vídeo.

Diante dos fatos, o membros da facção do B13 foi preso e encaminhado ao prédio da Divisão Especial de Investigações Criminais (DEIC) no bairro Cadeia Velha. O criminoso responderá pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

No vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, os faccionados mostram armas de grosso calibre e falam os nomes de quem eles querem matar, e também revelam onde os rivais moram.

