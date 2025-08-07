Acre
Vídeo: Mototaxista boliviano se recupera após acidente em Brasileia e deve receber alta em breve
Luis Miguel Vaca Ecuari adormeceu ao guidão e caiu após passar por quebra-molas; ele estava sob efeito de álcool, mas foi salvo pelo uso do capacete
O mototaxista boliviano Luis Miguel Vaca Ecuari está em estado de saúde estável e aguarda alta no Hospital Regional de Brasileia, no Acre. A informação foi confirmada pela equipe de emergência da unidade.
De acordo com Raimundo Chaar, diretor do hospital, o acidente ocorreu na Manoel Ribeiro, por volta das 6h20, quando o condutor teria adormecido ao volante da motocicleta e acabou sofrendo uma queda ao passar por um quebra-molas.
O mototaxista foi socorrido por uma equipe de emergência que constatou sinais de embriaguez. Apesar do impacto, o uso do capacete foi decisivo para evitar ferimentos mais graves.
Luis Miguel seguiu em observação na manhã desta quinta-feira, e deverá ser liberado nas próximas horas, conforme avaliação médica no decorrer do dia.
Deracre aplica microrrevestimento em 16 km da AC-475, entre Plácido de Castro e Acrelândia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 7, a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 quilômetros da AC-475, rodovia que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. A ação faz parte da Operação Verão 2025.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da iniciativa. “Manter as rodovias em boas condições é fundamental para a mobilidade, o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população. É um compromisso do governo intensificar os trabalhos durante o verão, aproveitando as condições climáticas favoráveis”, afirmou.
Com 50,2 quilômetros de extensão, a rodovia estadual está recebendo serviços de recuperação que visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. O microrrevestimento é uma técnica de manutenção preventiva que aumenta a durabilidade do pavimento e reduz os custos com reparos futuros.
Além da AC-475, outras rodovias estaduais também recebem serviços de manutenção como parte da Operação Verão 2025. As equipes do Deracre seguem mobilizadas em todas as regionais, com foco na recuperação da malha viária e no fortalecimento da infraestrutura logística do estado.
Staff de Lula chega ao Acre e prepara esquema para visita presidencial
A movimentação no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 07, já sinaliza os preparativos para a chegada do presidente Lula (PT) prevista para a manhã desta sexta-feira (08). Um avião da Força Aérea Brasileira pousou na capital trazendo parte do staff presidencial, além de equipamentos de segurança e suporte logístico.
Agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), policiais federais e helicópteros já estão posicionados para garantir a segurança da visita. Lula deve desembarcar por volta das 9h, com agenda marcada na nova sede da Cooperacre, no Distrito Industrial de Rio Branco. Ele permanece no estado até as 11h30 e, em seguida, segue para compromissos em Porto Velho (RO).
O governador Gladson Cameli confirmou presença no evento. Já o prefeito Tião Bocalom foi convidado, mas não confirmou participação; o vice-prefeito Alysson Bestene vai representá-lo. A expectativa é de manifestações durante a visita, que contará com cobertura ao vivo a partir das 8h do ac24horas.
Presidente do Sebrae Nacional visita o Acre e reforça papel estratégico das pequenas empresas para o desenvolvimento da Amazônia
Décio Lima destaca que 85% das empresas no estado são de pequeno porte e anuncia programas de crédito durante agenda institucional em Rio Branco
Durante visita ao Acre nesta quinta-feira (7), o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, destacou o papel fundamental das micro e pequenas empresas no desenvolvimento econômico da região amazônica e do país. A agenda fez parte do programa “Sebrae Pelo Brasil” e incluiu apresentações de artesanato, inovação, startups e o lançamento de programas voltados à ampliação do acesso ao crédito.
Em entrevista concedida na sede do Sebrae em Rio Branco, Décio enfatizou que 85% das empresas no Acre são micro e pequenas, reforçando a importância desse segmento para a economia local e nacional. “Esses brasileiros e brasileiras acordam todos os dias atuando em diversos setores e gerando renda. O Sebrae é a porta de entrada para quem deseja empreender e o alicerce para quem ainda está aprendendo a lidar com o mercado”, afirmou.
O dirigente também chamou atenção para a desigualdade de acesso ao crédito, um dos principais entraves enfrentados pelos pequenos empreendedores. “No ano passado, o Brasil criou 1,7 milhão de empregos, sendo 1,3 milhão gerados por pequenos negócios. No entanto, 88% dessas empresas ainda não conseguem acessar crédito. Isso é alarmante”, alertou.
A visita ao Acre também teve como objetivo lançar oficialmente os programas Acredita e Acredita Mais Exportação, que visam facilitar o financiamento para pequenos negócios. Segundo Décio Lima, as iniciativas são parte de uma nova política pública nacional de fomento ao empreendedorismo.
Acre como modelo de economia sustentável
Ao abordar os desafios da região amazônica, o presidente do Sebrae ressaltou o potencial do Acre como vitrine nacional para uma economia baseada na sustentabilidade, tecnologia e inclusão produtiva. Ele citou o programa Inova Amazônia como exemplo de sucesso local no incentivo a startups com foco em inovação sustentável.
“O Acre é Amazônia. E não há mais volta na ideia de que a economia do futuro precisa ser sustentável. O estado tem mostrado um protagonismo crescente em inovação, e isso precisa ser estimulado com políticas públicas e investimentos”, disse.
Reconhecimento ao trabalho regional
Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado, a presença do presidente nacional no estado representa um reconhecimento ao trabalho realizado localmente. “É uma alegria receber o presidente Décio. Essa visita reforça a integração entre o Sebrae Nacional e as unidades regionais. Aqui no Acre, temos uma atuação consolidada há 34 anos”, destacou.
Vandré revelou ainda que mais de 30 mil empresas foram atendidas pelo Sebrae Acre no último ano, incluindo negócios já formalizados e pessoas que ainda estão em fase de planejamento. “Nosso papel é transformar ideias em negócios e sonhos em realidade. O Sebrae está aqui para quem já empreende e para quem quer começar”, concluiu.
