Vídeo: Mototaxista boliviano se recupera após acidente em Brasileia e deve receber alta em breve

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 7, a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 quilômetros da AC-475, rodovia que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. A ação faz parte da Operação Verão 2025.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da iniciativa. “Manter as rodovias em boas condições é fundamental para a mobilidade, o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população. É um compromisso do governo intensificar os trabalhos durante o verão, aproveitando as condições climáticas favoráveis”, afirmou.

Com 50,2 quilômetros de extensão, a rodovia estadual está recebendo serviços de recuperação que visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. O microrrevestimento é uma técnica de manutenção preventiva que aumenta a durabilidade do pavimento e reduz os custos com reparos futuros.

Além da AC-475, outras rodovias estaduais também recebem serviços de manutenção como parte da Operação Verão 2025. As equipes do Deracre seguem mobilizadas em todas as regionais, com foco na recuperação da malha viária e no fortalecimento da infraestrutura logística do estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários