SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), garantiu nesta quarta-feira (13) que as sessões nesse início de 2021, vão continuar sendo de maneira remota, com transmissão via YouTube.

“Vamos continuar remota. Não vamos colocar ninguém em risco”, declarou.

O objetivo do presidente do parlamento acreano é que as sessões presenciais retornem apenas após a vacinação, cujo início deve ocorrer ainda esse mês, conforme anunciado pelo governador Gladson Cameli.

