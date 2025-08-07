Rio Iaco atinge 72 centímetros e limita navegação em Sena Madureira

Um vazamento d’água chamou a atenção na manhã desta quinta-feira, 07, no centro de Rio Branco. O incidente ocorreu na Rua Marechal Deodoro, em frente à Secretaria da Fazenda e próximo ao Ministério Público e ao Centro Empresarial, provocando o desperdício de água desde as primeiras horas do dia. A situação afetou a passagem de pedestres e o tráfego de ônibus em direção ao terminal urbano da capital.

Procurado pela reportagem do ac24horas, o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou os motivos do vazamento e os desafios enfrentados na região central da cidade. Segundo ele, esses rompimentos que causam desperdício de água ocorrem devido a redes antigas e de diferentes materiais.

“Desde a semana passada, estamos tentando injetar mais água, com mais pressão nas redes, para poder alcançar esses pontos e engargalos ainda de desabastecimento. Com água mais potente, geralmente tem uma rede que está mais fraca, sobretudo rede antiga, tem rede aqui de trinta e quarenta anos atrás. Então, ela estoura naturalmente. Estourou, a gente tem só o tempo mesmo daqui pra chegar, desligar o problema dessa água e fazer o conserto. Não é que é normal, mas acontece”, explicou.

“Em Rio Branco tem acontecido, inclusive aconteceu ontem também. Tem até um pouco de carga aqui no centro, mas a gente tem esse gargalo porque tem rede de vários tipos de material e de muito tempo atrás. Então, essa fragilidade da rede é normal. A gente só tem o tempo de desligar. Às vezes é feio, esteticamente falando, tem água derramando aí, suja muito, mas essa água é porque a rede quebrou. A gente tem só o tempo necessário para parar o sistema e iniciar a intervenção pra poder consertar. Essa parte vamos consertar em breve, hoje ainda, pra que amanhã essa área seja novamente abastecida”, acrescentou.

