Rio Iaco atinge 72 centímetros e limita navegação em Sena Madureira
Apesar de uma leve elevação no volume de água, o Rio Iaco permanece em estado crítico no município de Sena Madureira. Entre a última medição, feita no dia 5 de agosto, quando o nível era de 67 centímetros, e a aferição realizada nesta quinta-feira, 7, o aumento foi de apenas 5 centímetros, alcançando 72 cm.
A baixa profundidade do rio tem impactado diretamente a rotina das comunidades ribeirinhas. O leito, cada vez mais assoreado e obstruído por bancos de areia e troncos, dificulta o tráfego de embarcações.
Em diversos pontos, moradores são obrigados a empurrar canoas e batelões encalhados, enfrentando um deslocamento lento e exaustivo.
“Tá difícil demais. A gente sobe em pau, quase quebra o barco. E quando encalha, tem que empurrar no braço mesmo”, contou um morador da zona rural, descrevendo as dificuldades enfrentadas diariamente para se locomover pela região.
Com informações do Yaco News
Rompimentos de redes causam vazamento de água em Rio Branco
Um vazamento d’água chamou a atenção na manhã desta quinta-feira, 07, no centro de Rio Branco. O incidente ocorreu na Rua Marechal Deodoro, em frente à Secretaria da Fazenda e próximo ao Ministério Público e ao Centro Empresarial, provocando o desperdício de água desde as primeiras horas do dia. A situação afetou a passagem de pedestres e o tráfego de ônibus em direção ao terminal urbano da capital.
Procurado pela reportagem do ac24horas, o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou os motivos do vazamento e os desafios enfrentados na região central da cidade. Segundo ele, esses rompimentos que causam desperdício de água ocorrem devido a redes antigas e de diferentes materiais.
“Desde a semana passada, estamos tentando injetar mais água, com mais pressão nas redes, para poder alcançar esses pontos e engargalos ainda de desabastecimento. Com água mais potente, geralmente tem uma rede que está mais fraca, sobretudo rede antiga, tem rede aqui de trinta e quarenta anos atrás. Então, ela estoura naturalmente. Estourou, a gente tem só o tempo mesmo daqui pra chegar, desligar o problema dessa água e fazer o conserto. Não é que é normal, mas acontece”, explicou.
“Em Rio Branco tem acontecido, inclusive aconteceu ontem também. Tem até um pouco de carga aqui no centro, mas a gente tem esse gargalo porque tem rede de vários tipos de material e de muito tempo atrás. Então, essa fragilidade da rede é normal. A gente só tem o tempo de desligar. Às vezes é feio, esteticamente falando, tem água derramando aí, suja muito, mas essa água é porque a rede quebrou. A gente tem só o tempo necessário para parar o sistema e iniciar a intervenção pra poder consertar. Essa parte vamos consertar em breve, hoje ainda, pra que amanhã essa área seja novamente abastecida”, acrescentou.
Acusado de homicídio passa a ser réu por execução de detento monitorado em Rio Branco
Washington Santos, conhecido como “Oscar”, é formalmente processado pela morte de Diego Feitosa, após investigação da Delegacia de Homicídios.
O detento Washington Santos da Silva, conhecido como “Oscar”, teve sua condição alterada de acusado para réu pelo crime de homicídio, após decisão da Justiça. Ele é apontado como um dos responsáveis pela execução do detento monitorado Diego Feitosa Sampaio, de 24 anos, assassinato ocorrido em abril deste ano, em Rio Branco.
Diego foi morto a tiros na Travessa Felicidade, no bairro Recanto dos Buritis, enquanto estava em frente a uma residência. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, dois indivíduos a pé abordaram Diego e dispararam várias vezes contra ele. Após o crime, os autores fugiram do local.
Apesar de ser socorrido ainda com vida pelo SAMU, Diego não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia apurou que Washington Santos teria fornecido uma das armas utilizadas na execução, conforme relatado pelo delegado Cristiano Bastos.
Washington Santos foi preso em flagrante na manhã do dia 3 de julho, por investigadores da Delegacia de Homicídios. Agora, com o avanço do processo, ele passa a responder formalmente pela morte de Diego. A defesa do réu terá um prazo de 10 dias para apresentar sua resposta à acusação.
Fluminense segura empate, elimina Internacional e avança na Copa do Brasil
O Fluminense eliminou o Internacional da Copa do Brasil após empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã.
Canobbio abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual. O Colorado até ensaiou uma reação, mas não conseguiu o gol para levar a decisão para os pênaltis. O jogo foi marcado por muitas confusões.
Como havia vencido a ida por 2 a 1, em Porto Alegre, o clube carioca avançou. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília).
As duas equipes voltam a campo no sábado (9), para disputar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional encara o Red Bull Bragantino às 18h30 (de Brasília), e o Fluminense visita o Bahia, às 21h.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo no Maracanã foi ruim. A quantidade de erros técnicos impressionou, especialmente por parte do Internacional, e as chances de gol foram muito escassas.
O principal destaque dos 45 minutos iniciais foram as lesões. Roger Machado perdeu Richard e Mercado e precisou queimar duas alterações. No intervalo, Carbonero também teve que ser substituído.
Se faltou emoção na primeira etapa, a segunda começou frenética. Antes do relógio marcar um minuto, Canobbio abriu o placar com bom chute de fora da área, após roubada de bola e assistência de Everaldo.
Diante do resultado adverso, o Internacional se lançou ao ataque e conseguiu um pênalti, sofrido por Bernabei. Alan Patrick bateu e perdeu, mas Fábio se adiantou ao defender a cobrança. Na segunda tentativa, o camisa 10 marcou seu 13º gol em 2025.
Depois do empate, o jogo voltou a ficar truncado, e as lesões deram lugar às confusões. Em confusão que começou com Samuel Xavier e Alan Patrick, as equipes trocaram empurrões e “palavras de carinho”.
O árbitro Ramon Abatti perdeu totalmente o controle da partida nos minutos finais, e os cartões amarelos vieram aos montes. Foram dez no total, sendo cinco para cada lado.
No fim, o Colorado foi para o abafa e quase marcou quando Bernabei cruzou e Juninho apareceu livre, cara a cara com Fábio, mas o zagueiro não conseguiu finalizar e desperdiçou a chance de levar a decisão para os pênaltis.
Melhor para o Fluminense, que conseguiu segurar o resultado e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Festa da torcida tricolor no Maracanã.
Fonte: CNN
