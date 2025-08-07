Ataques simultâneos deixam um morto e um ferido em estado grave em Rio Branco

A noite desta quinta-feira (7) foi marcada por violência em Rio Branco, capital do Acre. Dois ataques armados, atribuídos a uma organização criminosa, ocorreram em sequência e deixaram um morto e outro gravemente ferido, em diferentes bairros da cidade.

A primeira vítima foi Ronaildo dos Santos Nunes, de 39 anos, que foi executado a tiros no Conjunto Universitário. De acordo com testemunhas, Ronaildo estava em sua residência, nos fundos de uma distribuidora, quando foi surpreendido por três homens armados que chegaram em duas motocicletas. Os criminosos escondiam as armas dentro dos capacetes e efetuaram pelo menos cinco disparos, atingindo o tórax e o abdômen da vítima. Após o ataque, fugiram em alta velocidade. Há suspeitas de que um veículo escuro também tenha dado suporte à ação.

Gravemente ferido, Ronaildo foi levado por vizinhos ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Pouco tempo depois, um segundo ataque foi registrado na Rua Padre Paulino, no Conjunto Rui Lino, e teria sido executado pelos mesmos criminosos. A vítima, Fagner Braga de Lima, de 27 anos, estava dirigindo um veículo modelo Saveiro quando foi atingido na cabeça por um disparo. Mesmo baleado, conseguiu seguir até uma rotatória, colidiu com uma placa de sinalização e percorreu mais alguns metros até parar. Ao abrir a porta para pedir ajuda, caiu desacordado na rua.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas equipes. Fagner foi estabilizado e levado em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece internado.

A Polícia Militar isolou o local e iniciou buscas pela cidade, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A investigação será conduzida inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As autoridades não descartam a possibilidade de que os crimes estejam ligados à disputa entre facções criminosas que atuam na capital acreana.

