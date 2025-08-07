Acre
Ataques simultâneos deixam um morto e um ferido em estado grave em Rio Branco
A noite desta quinta-feira (7) foi marcada por violência em Rio Branco, capital do Acre. Dois ataques armados, atribuídos a uma organização criminosa, ocorreram em sequência e deixaram um morto e outro gravemente ferido, em diferentes bairros da cidade.
A primeira vítima foi Ronaildo dos Santos Nunes, de 39 anos, que foi executado a tiros no Conjunto Universitário. De acordo com testemunhas, Ronaildo estava em sua residência, nos fundos de uma distribuidora, quando foi surpreendido por três homens armados que chegaram em duas motocicletas. Os criminosos escondiam as armas dentro dos capacetes e efetuaram pelo menos cinco disparos, atingindo o tórax e o abdômen da vítima. Após o ataque, fugiram em alta velocidade. Há suspeitas de que um veículo escuro também tenha dado suporte à ação.
Gravemente ferido, Ronaildo foi levado por vizinhos ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.
Pouco tempo depois, um segundo ataque foi registrado na Rua Padre Paulino, no Conjunto Rui Lino, e teria sido executado pelos mesmos criminosos. A vítima, Fagner Braga de Lima, de 27 anos, estava dirigindo um veículo modelo Saveiro quando foi atingido na cabeça por um disparo. Mesmo baleado, conseguiu seguir até uma rotatória, colidiu com uma placa de sinalização e percorreu mais alguns metros até parar. Ao abrir a porta para pedir ajuda, caiu desacordado na rua.
Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas equipes. Fagner foi estabilizado e levado em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece internado.
A Polícia Militar isolou o local e iniciou buscas pela cidade, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A investigação será conduzida inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
As autoridades não descartam a possibilidade de que os crimes estejam ligados à disputa entre facções criminosas que atuam na capital acreana.
Acre
Agosto Lilás: Prefeitura de Brasiléia realiza caminhada do pelos 19 anos da Lei Maria da Penha e pelo Feminicídio Zero
Nesta quarta-feira, 07 de agosto, a Prefeitura de Brasiléia promoveu uma grande caminhada em alusão à campanha Agosto Lilás, que marca o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O ato também celebrou os 19 anos da Lei Maria da Penha e reforçou o compromisso do município com o movimento “Feminicídio Zero”.
Com faixas, cartazes e camisas na cor lilás, centenas de pessoas, entre estudantes, autoridades e membros da sociedade civil, percorreram as principais ruas e avenidas da cidade. O evento contou com a participação das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de representantes de diversos órgãos e instituições.
Estiveram presentes integrantes da Secretaria da Mulher, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, da Organização de Políticas para as Mulheres (OPM), Secretarias Municipais, Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha e da Secretaria de Estado de Educação.
A mobilização teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da denúncia, da proteção e do acolhimento às mulheres em situação de violência. Durante a caminhada, foram reforçadas informações sobre os canais de denúncia e a rede de apoio existente no município.
“Essa caminhada é mais do que um ato simbólico. É um grito coletivo pela vida das mulheres. Estamos nas ruas para mostrar que Brasileia não tolera nenhum tipo de violência de gênero e que toda mulher tem o direito de viver com dignidade e segurança. A Lei Maria da Penha completa hoje 19 anos e é um marco, mas precisamos continuar avançando, garantindo que todas saibam que não estão sozinhas e que existe uma rede pronta para acolher, proteger e lutar por elas.” Afirmou Edilânia Braga, coordenadora da OPM em Brasiléia.
A campanha Agosto Lilás foi instituída com o objetivo de promover ações educativas e mobilizações sociais para prevenir e combater a violência doméstica e familiar. O mês foi escolhido em alusão à data de sanção da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), ocorrida em 7 de agosto de 2006 — considerada o principal instrumento legal no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio de suas secretarias e instituições parceiras, reforça seu compromisso com a promoção de políticas públicas que garantam os direitos das mulheres e o combate firme à violência de gênero.
Acre
Vídeo: Advogado envolvido na morte de Juliana Marçal deve cumprir prisão no Bope
Com prisão preventiva decretada, Keldheky Maia será transferido para o quartel do Batalhão de Operações Especiais da PM
O advogado Keldheky Maia da Silva, apontado como um dos envolvidos na confusão que resultou na morte da assessora jurídica Juliana Marçal, teve a prisão preventiva decretada e deve ser encaminhado ainda nesta quinta-feira (7) para o quartel do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre.
No fim da tarde, Keldheky foi transferido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), sob escolta de investigadores da Delegacia de Homicídios. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, a pedido da própria Delegacia de Homicídios, que conduz as investigações do caso.
O advogado se apresentou voluntariamente ao delegado Alcino Ferreira Júnior, responsável pelo inquérito, e agora aguarda os trâmites para ser conduzido ao local onde deverá permanecer custodiado.
A morte de Juliana Marçal segue sob investigação, e a prisão preventiva de Keldheky é uma das primeiras medidas determinadas pela Justiça no processo que apura o caso.
Veja vídeo da chegada do advogado na Defla abaixo:
Acre
Governador Gladson Camelí e presidente do Sebrae alinham estratégias para fortalecer economia do Acre
Para estreitar laços ainda mais fortes com a iniciativa privada, o governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta quinta-feira, 7, o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, para se colocar à disposição para fomentar e reforçar as parcerias para os micro e pequenos empreendedores do Acre. O encontro no Palácio Rio Branco abordou como o Estado é importante para fortalecer esse segmento.
“O Sebrae tem sido um parceiro fundamental na construção de um Acre mais próspero e empreendedor. O governo do Estado reconhece e valoriza o trabalho da instituição, que atua diretamente no fortalecimento dos pequenos negócios, na capacitação de empreendedores e na geração de oportunidades em todas as regiões”, destacou Camelí.
Acrescentou ainda que essas parcerias têm impacto direto na sociedade como um todo, funcionando como uma engrenagem essencial para o bom funcionamento da máquina pública e para o desenvolvimento sustentável do estado.
“Temos caminhado juntos em diversas ações que fomentam a economia local, impulsionam a inovação e, acima de tudo, geram emprego e renda para a nossa população. Essa parceria é estratégica e continuará sendo prioridade na nossa gestão, porque acreditamos que investir no empreendedorismo é investir no futuro do Acre”.
Na ocasião, Lima ressaltou as linhas de crédito disponibilizadas pelo Acredita Sebrae, uma iniciativa integrada ao Programa Acredita, criado pelo governo federal com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.
O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, destacou que o Acre possui hoje a maior carteira de crédito voltada ao desenvolvimento regional. Segundo ele, esse resultado é fruto das parcerias estratégicas entre o Estado e o Sebrae, que têm aberto portas importantes para o fortalecimento da economia local.
“Mas, mais do que isso, precisamos aproveitar essa oportunidade para impulsionar uma economia sustentável, fomentar os pequenos negócios e inserir o Acre em programas nacionais que valorizem a riqueza da própria Amazônia. Pois, sempre digo que o Acre é a cereja do bolo.”
Neste modelo, o empreendedor tem acesso facilitado ao crédito e o Sebrae atua como parceiro estratégico, oferecendo orientação e suporte para que empreendedores encontrem as melhores linhas de financiamento disponíveis.
O programa oferece capacitações online sobre gestão financeira, precificação, fluxo de caixa e renegociação de dívidas, entre outros temas relevantes para o fortalecimento dos negócios. O Acredita Sebrae é voltado especialmente para empreendedores de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e atua em territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa busca promover inclusão produtiva, autonomia financeira e desenvolvimento local.
