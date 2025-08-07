Acre
Vídeo: Advogado envolvido na morte de Juliana Marçal deve cumprir prisão no Bope
Com prisão preventiva decretada, Keldheky Maia será transferido para o quartel do Batalhão de Operações Especiais da PM
O advogado Keldheky Maia da Silva, apontado como um dos envolvidos na confusão que resultou na morte da assessora jurídica Juliana Marçal, teve a prisão preventiva decretada e deve ser encaminhado ainda nesta quinta-feira (7) para o quartel do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre.
No fim da tarde, Keldheky foi transferido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), sob escolta de investigadores da Delegacia de Homicídios. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, a pedido da própria Delegacia de Homicídios, que conduz as investigações do caso.
O advogado se apresentou voluntariamente ao delegado Alcino Ferreira Júnior, responsável pelo inquérito, e agora aguarda os trâmites para ser conduzido ao local onde deverá permanecer custodiado.
A morte de Juliana Marçal segue sob investigação, e a prisão preventiva de Keldheky é uma das primeiras medidas determinadas pela Justiça no processo que apura o caso.
Veja vídeo da chegada do advogado na Defla abaixo:
Comentários
Acre
Agosto Lilás: Prefeitura de Brasiléia realiza caminhada do pelos 19 anos da Lei Maria da Penha e pelo Feminicídio Zero
Nesta quarta-feira, 07 de agosto, a Prefeitura de Brasiléia promoveu uma grande caminhada em alusão à campanha Agosto Lilás, que marca o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O ato também celebrou os 19 anos da Lei Maria da Penha e reforçou o compromisso do município com o movimento “Feminicídio Zero”.
Com faixas, cartazes e camisas na cor lilás, centenas de pessoas, entre estudantes, autoridades e membros da sociedade civil, percorreram as principais ruas e avenidas da cidade. O evento contou com a participação das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de representantes de diversos órgãos e instituições.
Estiveram presentes integrantes da Secretaria da Mulher, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, da Organização de Políticas para as Mulheres (OPM), Secretarias Municipais, Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha e da Secretaria de Estado de Educação.
A mobilização teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da denúncia, da proteção e do acolhimento às mulheres em situação de violência. Durante a caminhada, foram reforçadas informações sobre os canais de denúncia e a rede de apoio existente no município.
“Essa caminhada é mais do que um ato simbólico. É um grito coletivo pela vida das mulheres. Estamos nas ruas para mostrar que Brasileia não tolera nenhum tipo de violência de gênero e que toda mulher tem o direito de viver com dignidade e segurança. A Lei Maria da Penha completa hoje 19 anos e é um marco, mas precisamos continuar avançando, garantindo que todas saibam que não estão sozinhas e que existe uma rede pronta para acolher, proteger e lutar por elas.” Afirmou Edilânia Braga, coordenadora da OPM em Brasiléia.
A campanha Agosto Lilás foi instituída com o objetivo de promover ações educativas e mobilizações sociais para prevenir e combater a violência doméstica e familiar. O mês foi escolhido em alusão à data de sanção da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), ocorrida em 7 de agosto de 2006 — considerada o principal instrumento legal no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil.
A Prefeitura de Brasiléia, por meio de suas secretarias e instituições parceiras, reforça seu compromisso com a promoção de políticas públicas que garantam os direitos das mulheres e o combate firme à violência de gênero.
Comentários
Acre
Governador Gladson Camelí e presidente do Sebrae alinham estratégias para fortalecer economia do Acre
Para estreitar laços ainda mais fortes com a iniciativa privada, o governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta quinta-feira, 7, o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, para se colocar à disposição para fomentar e reforçar as parcerias para os micro e pequenos empreendedores do Acre. O encontro no Palácio Rio Branco abordou como o Estado é importante para fortalecer esse segmento.
“O Sebrae tem sido um parceiro fundamental na construção de um Acre mais próspero e empreendedor. O governo do Estado reconhece e valoriza o trabalho da instituição, que atua diretamente no fortalecimento dos pequenos negócios, na capacitação de empreendedores e na geração de oportunidades em todas as regiões”, destacou Camelí.
Acrescentou ainda que essas parcerias têm impacto direto na sociedade como um todo, funcionando como uma engrenagem essencial para o bom funcionamento da máquina pública e para o desenvolvimento sustentável do estado.
“Temos caminhado juntos em diversas ações que fomentam a economia local, impulsionam a inovação e, acima de tudo, geram emprego e renda para a nossa população. Essa parceria é estratégica e continuará sendo prioridade na nossa gestão, porque acreditamos que investir no empreendedorismo é investir no futuro do Acre”.
Na ocasião, Lima ressaltou as linhas de crédito disponibilizadas pelo Acredita Sebrae, uma iniciativa integrada ao Programa Acredita, criado pelo governo federal com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.
O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, destacou que o Acre possui hoje a maior carteira de crédito voltada ao desenvolvimento regional. Segundo ele, esse resultado é fruto das parcerias estratégicas entre o Estado e o Sebrae, que têm aberto portas importantes para o fortalecimento da economia local.
“Mas, mais do que isso, precisamos aproveitar essa oportunidade para impulsionar uma economia sustentável, fomentar os pequenos negócios e inserir o Acre em programas nacionais que valorizem a riqueza da própria Amazônia. Pois, sempre digo que o Acre é a cereja do bolo.”
Neste modelo, o empreendedor tem acesso facilitado ao crédito e o Sebrae atua como parceiro estratégico, oferecendo orientação e suporte para que empreendedores encontrem as melhores linhas de financiamento disponíveis.
O programa oferece capacitações online sobre gestão financeira, precificação, fluxo de caixa e renegociação de dívidas, entre outros temas relevantes para o fortalecimento dos negócios. O Acredita Sebrae é voltado especialmente para empreendedores de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e atua em territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa busca promover inclusão produtiva, autonomia financeira e desenvolvimento local.
Comentários
Acre
Vídeo: Mototaxista boliviano se recupera após acidente em Brasileia e deve receber alta em breve
Luis Miguel Vaca Ecuari adormeceu ao guidão e caiu após passar por quebra-molas; ele estava sob efeito de álcool, mas foi salvo pelo uso do capacete
O mototaxista boliviano Luis Miguel Vaca Ecuari está em estado de saúde estável e aguarda alta no Hospital Regional de Brasileia, no Acre. A informação foi confirmada pela equipe de emergência da unidade
De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu na rua Manoel Ribeiro, por volta das 6h20, quando o condutor teria adormecido quando conduzia a motocicleta e acabou sofrendo uma queda ao passar por um quebra-molas.
O mototaxista foi socorrido por uma equipe de emergência que constatou sinais de embriaguez. Apesar do impacto, o uso do capacete foi decisivo para evitar ferimentos mais graves.
Luis Miguel seguiu em observação na manhã desta quinta-feira, e deverá ser liberado nas próximas horas, conforme avaliação médica no decorrer do dia.
Você precisa fazer login para comentar.