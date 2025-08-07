Governador Gladson Camelí e presidente do Sebrae alinham estratégias para fortalecer economia do Acre

Para estreitar laços ainda mais fortes com a iniciativa privada, o governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta quinta-feira, 7, o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, para se colocar à disposição para fomentar e reforçar as parcerias para os micro e pequenos empreendedores do Acre. O encontro no Palácio Rio Branco abordou como o Estado é importante para fortalecer esse segmento.

“O Sebrae tem sido um parceiro fundamental na construção de um Acre mais próspero e empreendedor. O governo do Estado reconhece e valoriza o trabalho da instituição, que atua diretamente no fortalecimento dos pequenos negócios, na capacitação de empreendedores e na geração de oportunidades em todas as regiões”, destacou Camelí.

Acrescentou ainda que essas parcerias têm impacto direto na sociedade como um todo, funcionando como uma engrenagem essencial para o bom funcionamento da máquina pública e para o desenvolvimento sustentável do estado.

“Temos caminhado juntos em diversas ações que fomentam a economia local, impulsionam a inovação e, acima de tudo, geram emprego e renda para a nossa população. Essa parceria é estratégica e continuará sendo prioridade na nossa gestão, porque acreditamos que investir no empreendedorismo é investir no futuro do Acre”.

Na ocasião, Lima ressaltou as linhas de crédito disponibilizadas pelo Acredita Sebrae, uma iniciativa integrada ao Programa Acredita, criado pelo governo federal com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.

O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, destacou que o Acre possui hoje a maior carteira de crédito voltada ao desenvolvimento regional. Segundo ele, esse resultado é fruto das parcerias estratégicas entre o Estado e o Sebrae, que têm aberto portas importantes para o fortalecimento da economia local.

“Mas, mais do que isso, precisamos aproveitar essa oportunidade para impulsionar uma economia sustentável, fomentar os pequenos negócios e inserir o Acre em programas nacionais que valorizem a riqueza da própria Amazônia. Pois, sempre digo que o Acre é a cereja do bolo.”

Neste modelo, o empreendedor tem acesso facilitado ao crédito e o Sebrae atua como parceiro estratégico, oferecendo orientação e suporte para que empreendedores encontrem as melhores linhas de financiamento disponíveis.

O programa oferece capacitações online sobre gestão financeira, precificação, fluxo de caixa e renegociação de dívidas, entre outros temas relevantes para o fortalecimento dos negócios. O Acredita Sebrae é voltado especialmente para empreendedores de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e atua em territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa busca promover inclusão produtiva, autonomia financeira e desenvolvimento local.

