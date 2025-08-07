Acre
Governador Gladson Camelí e presidente do Sebrae alinham estratégias para fortalecer economia do Acre
Para estreitar laços ainda mais fortes com a iniciativa privada, o governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta quinta-feira, 7, o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, para se colocar à disposição para fomentar e reforçar as parcerias para os micro e pequenos empreendedores do Acre. O encontro no Palácio Rio Branco abordou como o Estado é importante para fortalecer esse segmento.
“O Sebrae tem sido um parceiro fundamental na construção de um Acre mais próspero e empreendedor. O governo do Estado reconhece e valoriza o trabalho da instituição, que atua diretamente no fortalecimento dos pequenos negócios, na capacitação de empreendedores e na geração de oportunidades em todas as regiões”, destacou Camelí.
Acrescentou ainda que essas parcerias têm impacto direto na sociedade como um todo, funcionando como uma engrenagem essencial para o bom funcionamento da máquina pública e para o desenvolvimento sustentável do estado.
“Temos caminhado juntos em diversas ações que fomentam a economia local, impulsionam a inovação e, acima de tudo, geram emprego e renda para a nossa população. Essa parceria é estratégica e continuará sendo prioridade na nossa gestão, porque acreditamos que investir no empreendedorismo é investir no futuro do Acre”.
Na ocasião, Lima ressaltou as linhas de crédito disponibilizadas pelo Acredita Sebrae, uma iniciativa integrada ao Programa Acredita, criado pelo governo federal com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.
O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, destacou que o Acre possui hoje a maior carteira de crédito voltada ao desenvolvimento regional. Segundo ele, esse resultado é fruto das parcerias estratégicas entre o Estado e o Sebrae, que têm aberto portas importantes para o fortalecimento da economia local.
“Mas, mais do que isso, precisamos aproveitar essa oportunidade para impulsionar uma economia sustentável, fomentar os pequenos negócios e inserir o Acre em programas nacionais que valorizem a riqueza da própria Amazônia. Pois, sempre digo que o Acre é a cereja do bolo.”
Neste modelo, o empreendedor tem acesso facilitado ao crédito e o Sebrae atua como parceiro estratégico, oferecendo orientação e suporte para que empreendedores encontrem as melhores linhas de financiamento disponíveis.
O programa oferece capacitações online sobre gestão financeira, precificação, fluxo de caixa e renegociação de dívidas, entre outros temas relevantes para o fortalecimento dos negócios. O Acredita Sebrae é voltado especialmente para empreendedores de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e atua em territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa busca promover inclusão produtiva, autonomia financeira e desenvolvimento local.
Comentários
Acre
Vídeo: Mototaxista boliviano se recupera após acidente em Brasileia e deve receber alta em breve
Luis Miguel Vaca Ecuari adormeceu ao guidão e caiu após passar por quebra-molas; ele estava sob efeito de álcool, mas foi salvo pelo uso do capacete
O mototaxista boliviano Luis Miguel Vaca Ecuari está em estado de saúde estável e aguarda alta no Hospital Regional de Brasileia, no Acre. A informação foi confirmada pela equipe de emergência da unidade.
De acordo com Raimundo Chaar, diretor do hospital, o acidente ocorreu na Manoel Ribeiro, por volta das 6h20, quando o condutor teria adormecido ao volante da motocicleta e acabou sofrendo uma queda ao passar por um quebra-molas.
O mototaxista foi socorrido por uma equipe de emergência que constatou sinais de embriaguez. Apesar do impacto, o uso do capacete foi decisivo para evitar ferimentos mais graves.
Luis Miguel seguiu em observação na manhã desta quinta-feira, e deverá ser liberado nas próximas horas, conforme avaliação médica no decorrer do dia.
Comentários
Acre
Deracre aplica microrrevestimento em 16 km da AC-475, entre Plácido de Castro e Acrelândia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 7, a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 quilômetros da AC-475, rodovia que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. A ação faz parte da Operação Verão 2025.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da iniciativa. “Manter as rodovias em boas condições é fundamental para a mobilidade, o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população. É um compromisso do governo intensificar os trabalhos durante o verão, aproveitando as condições climáticas favoráveis”, afirmou.
Com 50,2 quilômetros de extensão, a rodovia estadual está recebendo serviços de recuperação que visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. O microrrevestimento é uma técnica de manutenção preventiva que aumenta a durabilidade do pavimento e reduz os custos com reparos futuros.
Além da AC-475, outras rodovias estaduais também recebem serviços de manutenção como parte da Operação Verão 2025. As equipes do Deracre seguem mobilizadas em todas as regionais, com foco na recuperação da malha viária e no fortalecimento da infraestrutura logística do estado.
Comentários
Acre
Staff de Lula chega ao Acre e prepara esquema para visita presidencial
A movimentação no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 07, já sinaliza os preparativos para a chegada do presidente Lula (PT) prevista para a manhã desta sexta-feira (08). Um avião da Força Aérea Brasileira pousou na capital trazendo parte do staff presidencial, além de equipamentos de segurança e suporte logístico.
Agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), policiais federais e helicópteros já estão posicionados para garantir a segurança da visita. Lula deve desembarcar por volta das 9h, com agenda marcada na nova sede da Cooperacre, no Distrito Industrial de Rio Branco. Ele permanece no estado até as 11h30 e, em seguida, segue para compromissos em Porto Velho (RO).
O governador Gladson Cameli confirmou presença no evento. Já o prefeito Tião Bocalom foi convidado, mas não confirmou participação; o vice-prefeito Alysson Bestene vai representá-lo. A expectativa é de manifestações durante a visita, que contará com cobertura ao vivo a partir das 8h do ac24horas.
Você precisa fazer login para comentar.