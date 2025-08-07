Brasil
EUA aumentam recompensa por captura de Maduro para US$ 50 milhões
Anteriormente, governo dos EUA oferecia US$ 25 milhões por informações que levassem a captura de Nicolás Maduro
Por Metrópoles
O governo norte-americano aumentou a pressão contra Nicolás Maduro, e aumentou a recompensa por informações que possam levar à captura do presidente da Venezuela para US$ 50 milhões. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (7/8) pela procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Jo Bondi.
Relação entre EUA e Maduro
- Com forte discurso anti-imperialista, os EUA são um dos principais alvos das declarações polêmicas de Nicolás Maduro.
- A legitimidade do governo de Maduro é questionada por grande parte da comunidade internacional, pois muitos países enxergam fraude eleitoral nas últimas eleições realizadas na Venezuela.
- Assim como seu antecessor, Trump reconhece o opositor Edmundo González como o verdadeiro vencedor do pleito venezuelano.
A medida surgiu após a Administração de Repressão às Drogas (DEA) ter apreendido cerca de 30 toneladas de cocaína. A droga, de acordo com Bondi, está vinculada ao presidente venezuelano, acusado pelo governo dos EUA de ser “chefe de cartel” — apesar da falta de provas concretas.
“Hoje, o Departamento de Justiça e o Departamento de Estado estão anunciando uma recompensa histórica de US$ 50 milhões por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro”, disse a procuradora-geral dos EUA em um comunicado.
Além disso, Bondi prometeu que Maduro não “escapará da Justiça” no novo governo de Donald Trump.
Anteriormente, Washington já oferecia US$ 25 milhões por Maduro. Valor que agora pula para quase R$ 300 milhões, quando convertido o valor de dólar para real.
Brasil
Senado aprova nova tabela do IR que isenta quem recebe até 2 mínimos
Agora, o texto do projeto que garante a isenção do IR para quem recebe até R$ 3.036 (dois salários mínimos) segue para sanção presidencial
O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (7/8), o Projeto de Lei 2.692/2025, que atualiza os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). Com isso, o texto segue para sanção presidencial.
A votação durou cerca de 15 minutos e terminou com o projeto sendo aprovado de forma simbólica pelos senadores. A apreciação ocorre após a formalização de um acordo com a oposição, que ocupava o plenário da Casa desde terça-feira (5/8).
A cifra foi ampliada dos atuais R$ 2.824 para R$ 3.036, em 2025. A medida beneficia aqueles que recebem até dois salários mínimos, visto que o valor do piso salarial subiu para R$ 1.518 no começo deste ano.
Confira as últimas faixas de isenção do IRPF:
- em 2023, foi de R$ 2.640;
- em 2024, subiu de R$ 2.640 para R$ 2.824; e
- em 2025, cresceu de R$ 2.824 para 3.036.
O projeto aprovado no Senado tem o mesmo escopo da medida provisória (MP) 1.294/2025, editada em abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A MP caducaria na próxima segunda-feira (11/8), mas agora será convertida em lei.
O PL 2.692/2025 foi proposto pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães (PT-CE). No Senado, o relator foi o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa Alta.
Durante a sessão, Wagner pediu que o texto fosse aprovado sem emendas devido ao curto prazo para deliberar novas mudanças no projeto, visto que a MP perderia seus efeitos na próxima segunda-feira.
“Como primeira observação ressalto que a aprovação das emendas ao PL implicará no retorno da matéria à Câmara (…), o que prejudicará, com certeza, a vigência da nova tabela progressiva”, disse o líder do PT.
Com o retorno das atividades legislativas, o projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal nessa terça-feira. Depois, foi analisada pelo plenário da Casa nesta quinta-feira.
Tabela progressiva mensal do IR
- Até R$ 2.428,80 tem alíquota 0%, com parcela a deduzir do IR zerada.
- De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 tem alíquota de 7,5% e parcela a deduzir de R$ 182,16.
- De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 tem alíquota de 15%, parcela a deduzir de R$ 394,16.
- De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 tem alíquota é 22,5% e parcela a deduzir de R$ 675,49.
- Acima de 4.664,68 tem alíquota é de 27,5%, com parcela a deduzir de R$ 908,73.
Brasil
COP30: alta nos preços das diárias de hotéis vira caso de Justiça
Nessa quarta (6/8), o Instituto Internacional Arayara entrou na Justiça para que se coloque um “freio” no aumento dos preços das estadias
Por Metrópoles
O Instituto Internacional Arayara entrou com uma Ação Civil Pública no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), nessa quarta-feira (6/8), contra o aumento abusivo nas diárias de hotéis, pousadas e plataformas de hospedagem em Belém (PA), às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).
A ação pede, em caráter liminar, a suspensão imediata dos aumentos abusivos, a imposição de um teto temporário para as tarifas de hospedagem e a regulamentação urgente da política de preços durante o período da COP 30, prevista para acontecer em novembro deste ano.
Crise hoteleira
- Países como Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Finlândia, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça enviaram cartas à presidência da COP30 solicitando que a conferência fosse transferida de Belém, em virtude dos altos preços.
- Na terça-feira (5/8), o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que o país não vai participar do evento por causa dos altos custos da viagens, como os preços de diárias em hotéis localizados em Belém.
- Para o líder austríaco, a crise hoteleira em Belém coloca em xeque a participação, principalmente, das nações-ilha, países de menor desenvolvimento e de nações africanas.
- Apesar disso, ele defende que a capital paraense seja mantida como anfitriã.
O processo judicial tem como réus tanto grandes plataformas digitais, que ofertam hospedagens, quanto empreendimentos locais identificados no monitoramento do Instituto Internacional Arayara. A ação pede que esses réus sejam obrigados a suspender imediatamente os reajustes abusivos, sob pena de sanções legais e indenização por danos coletivos.
Brasil
