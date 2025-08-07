EUA aumentam recompensa por captura de Maduro para US$ 50 milhões

Por Metrópoles

O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (7/8), o Projeto de Lei 2.692/2025, que atualiza os valores da tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). Com isso, o texto segue para sanção presidencial.

A votação durou cerca de 15 minutos e terminou com o projeto sendo aprovado de forma simbólica pelos senadores. A apreciação ocorre após a formalização de um acordo com a oposição, que ocupava o plenário da Casa desde terça-feira (5/8).

A cifra foi ampliada dos atuais R$ 2.824 para R$ 3.036, em 2025. A medida beneficia aqueles que recebem até dois salários mínimos, visto que o valor do piso salarial subiu para R$ 1.518 no começo deste ano.

Confira as últimas faixas de isenção do IRPF:

em 2023, foi de R$ 2.640;

em 2024, subiu de R$ 2.640 para R$ 2.824; e

em 2025, cresceu de R$ 2.824 para 3.036.

O projeto aprovado no Senado tem o mesmo escopo da medida provisória (MP) 1.294/2025, editada em abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A MP caducaria na próxima segunda-feira (11/8), mas agora será convertida em lei.

O PL 2.692/2025 foi proposto pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães (PT-CE). No Senado, o relator foi o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa Alta.

Durante a sessão, Wagner pediu que o texto fosse aprovado sem emendas devido ao curto prazo para deliberar novas mudanças no projeto, visto que a MP perderia seus efeitos na próxima segunda-feira.

“Como primeira observação ressalto que a aprovação das emendas ao PL implicará no retorno da matéria à Câmara (…), o que prejudicará, com certeza, a vigência da nova tabela progressiva”, disse o líder do PT.

Com o retorno das atividades legislativas, o projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal nessa terça-feira. Depois, foi analisada pelo plenário da Casa nesta quinta-feira.

Tabela progressiva mensal do IR