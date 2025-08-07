Cotidiano
Justiça concede prisão domiciliar a jovem acusada de homicídio em Rio Branco
Decisão da Câmara Criminal do TJ-AC atendeu pedido da defesa de Paula Pinto Pinheiro, que é mãe de uma criança
A jovem Paula Pinto Pinheiro, acusada de envolvimento no assassinato de Romildo Nogueira Sobralino, teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. A decisão foi tomada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) durante sessão realizada nesta quinta-feira (7), em Rio Branco.
O habeas corpus foi impetrado pelo advogado Janderson Soares, que argumentou, entre outros pontos, que Paula é mãe de uma criança que depende dos cuidados maternos. “Ela é responsável direta pelos cuidados da filha”, afirmou o advogado durante a sustentação oral.
Paula e o companheiro, Lucas Costa Parada, foram presos em janeiro de 2024 por agentes da Delegacia de Homicídios. Ambos respondem como réus pelo homicídio de Romildo Nogueira, ocorrido em 3 de setembro de 2023, na Rua Acre, região do bairro Aeroporto Velho, na capital acreana.
Na semana passada, os dois foram pronunciados pela Justiça e deverão ser levados a júri popular. No entanto, a defesa de Paula já anunciou que pretende recorrer da decisão. “Vamos ingressar com um recurso em sentido estrito, pois entendemos que não há elementos concretos que comprovem a participação dela no crime”, declarou o advogado.
A data do julgamento do recurso ainda não foi definida. Enquanto isso, Paula aguardará o desenrolar do processo em regime domiciliar.
Comentários
Cotidiano
Rompimentos de redes causam vazamento de água em Rio Branco
Um vazamento d’água chamou a atenção na manhã desta quinta-feira, 07, no centro de Rio Branco. O incidente ocorreu na Rua Marechal Deodoro, em frente à Secretaria da Fazenda e próximo ao Ministério Público e ao Centro Empresarial, provocando o desperdício de água desde as primeiras horas do dia. A situação afetou a passagem de pedestres e o tráfego de ônibus em direção ao terminal urbano da capital.
Procurado pela reportagem do ac24horas, o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou os motivos do vazamento e os desafios enfrentados na região central da cidade. Segundo ele, esses rompimentos que causam desperdício de água ocorrem devido a redes antigas e de diferentes materiais.
“Desde a semana passada, estamos tentando injetar mais água, com mais pressão nas redes, para poder alcançar esses pontos e engargalos ainda de desabastecimento. Com água mais potente, geralmente tem uma rede que está mais fraca, sobretudo rede antiga, tem rede aqui de trinta e quarenta anos atrás. Então, ela estoura naturalmente. Estourou, a gente tem só o tempo mesmo daqui pra chegar, desligar o problema dessa água e fazer o conserto. Não é que é normal, mas acontece”, explicou.
“Em Rio Branco tem acontecido, inclusive aconteceu ontem também. Tem até um pouco de carga aqui no centro, mas a gente tem esse gargalo porque tem rede de vários tipos de material e de muito tempo atrás. Então, essa fragilidade da rede é normal. A gente só tem o tempo de desligar. Às vezes é feio, esteticamente falando, tem água derramando aí, suja muito, mas essa água é porque a rede quebrou. A gente tem só o tempo necessário para parar o sistema e iniciar a intervenção pra poder consertar. Essa parte vamos consertar em breve, hoje ainda, pra que amanhã essa área seja novamente abastecida”, acrescentou.
Comentários
Cotidiano
Rio Iaco atinge 72 centímetros e limita navegação em Sena Madureira
Apesar de uma leve elevação no volume de água, o Rio Iaco permanece em estado crítico no município de Sena Madureira. Entre a última medição, feita no dia 5 de agosto, quando o nível era de 67 centímetros, e a aferição realizada nesta quinta-feira, 7, o aumento foi de apenas 5 centímetros, alcançando 72 cm.
A baixa profundidade do rio tem impactado diretamente a rotina das comunidades ribeirinhas. O leito, cada vez mais assoreado e obstruído por bancos de areia e troncos, dificulta o tráfego de embarcações.
Em diversos pontos, moradores são obrigados a empurrar canoas e batelões encalhados, enfrentando um deslocamento lento e exaustivo.
“Tá difícil demais. A gente sobe em pau, quase quebra o barco. E quando encalha, tem que empurrar no braço mesmo”, contou um morador da zona rural, descrevendo as dificuldades enfrentadas diariamente para se locomover pela região.
Com informações do Yaco News
Comentários
Cotidiano
Deracre aplica microrrevestimento em 16 km da AC-475, entre Plácido de Castro e Acrelândia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 7, a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 quilômetros da AC-475, rodovia que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. A ação faz parte da Operação Verão 2025.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da iniciativa. “Manter as rodovias em boas condições é fundamental para a mobilidade, o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população. É um compromisso do governo intensificar os trabalhos durante o verão, aproveitando as condições climáticas favoráveis”, afirmou.
Com 50,2 quilômetros de extensão, a rodovia estadual está recebendo serviços de recuperação que visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. O microrrevestimento é uma técnica de manutenção preventiva que aumenta a durabilidade do pavimento e reduz os custos com reparos futuros.
Além da AC-475, outras rodovias estaduais também recebem serviços de manutenção como parte da Operação Verão 2025. As equipes do Deracre seguem mobilizadas em todas as regionais, com foco na recuperação da malha viária e no fortalecimento da infraestrutura logística do estado.
Você precisa fazer login para comentar.