Justiça concede prisão domiciliar a jovem acusada de homicídio em Rio Branco

Decisão da Câmara Criminal do TJ-AC atendeu pedido da defesa de Paula Pinto Pinheiro, que é mãe de uma criança

A jovem Paula Pinto Pinheiro, acusada de envolvimento no assassinato de Romildo Nogueira Sobralino, teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. A decisão foi tomada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) durante sessão realizada nesta quinta-feira (7), em Rio Branco.

O habeas corpus foi impetrado pelo advogado Janderson Soares, que argumentou, entre outros pontos, que Paula é mãe de uma criança que depende dos cuidados maternos. “Ela é responsável direta pelos cuidados da filha”, afirmou o advogado durante a sustentação oral.

Paula e o companheiro, Lucas Costa Parada, foram presos em janeiro de 2024 por agentes da Delegacia de Homicídios. Ambos respondem como réus pelo homicídio de Romildo Nogueira, ocorrido em 3 de setembro de 2023, na Rua Acre, região do bairro Aeroporto Velho, na capital acreana.

Na semana passada, os dois foram pronunciados pela Justiça e deverão ser levados a júri popular. No entanto, a defesa de Paula já anunciou que pretende recorrer da decisão. “Vamos ingressar com um recurso em sentido estrito, pois entendemos que não há elementos concretos que comprovem a participação dela no crime”, declarou o advogado.

A data do julgamento do recurso ainda não foi definida. Enquanto isso, Paula aguardará o desenrolar do processo em regime domiciliar.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários