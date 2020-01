Adolescente teria se envolvido em uma briga quando foi atingido pelo disparo.

Por Alcinete Gadelha, G1 AC

O adolescente Oseias da Silva Raygada, de 15 anos, foi morto com um tiro na cabeça, no Ramal das Bananeiras, em Rodrigues Alves, no interior do Acre. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (14).

De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, o menor estava com um grupo de pessoas que bebiam em chapéu de palha e Raygada teria se envolvido em uma briga, quando foi atingido pelo disparo. “As primeiras informações são que houve uma luta corporal e ele acabou sendo atingido com um tiro na cabeça e apresentou lesões no corpo”, informou o delegado. A polícia ainda não tem a identificação do suspeito e investiga a autoria do crime. O corpo do adolescente deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para realização da perícia. E até o início da manhã, os familiares ainda não tinham comparecido para fazer o reconhecimento.

