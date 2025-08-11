Acre
TJAC lança primeira inteligência artificial generativa criada internamente
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) lança nesta terça-feira, 12 de agosto, às 13h30, no Pleno, a ADA – Assistente Digital Ampliada, primeira inteligência generativa desenvolvida inteiramente pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do Judiciário acreano.
A ferramenta foi criada para otimizar atividades como saneamento de processos, transcrição de audiências e análise de documentos judiciais, empregando inteligência artificial com alto nível de segurança e proteção de dados.
A ADA utiliza exclusivamente dados internos da Justiça acreana e opera de forma isolada na rede do TJAC. Conta com um módulo “anonimizador” que remove informações sensíveis, como nomes, documentos pessoais, e-mails, telefones e endereços, antes da análise.
Embora capaz de realizar checagem e resumo de documentos, a tomada de decisões e a análise final continuam sendo atribuições de magistradas, magistrados, servidoras e servidores. A ferramenta não cria novos comandos, mas oferece um conjunto de prompts pré-definidos para aplicação nos documentos.
Apenas a equipe da Justiça poderá utilizar a ADA, e já está prevista a integração com o eproc, o novo sistema de trâmite processual do TJAC. O objetivo é aprimorar a produtividade e permitir que mais processos sejam julgados em menos tempo, beneficiando diretamente a população acreana.
Segurança Pública realiza aula inaugural do 7° curso do Plano de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), promoveu na manhã desta segunda-feira, 11, a aula inaugural do curso de Plano de Gestão de Crises de Segurança nas Cidades, em Rio Branco.
O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem na prevenção e no gerenciamento de situações críticas, ampliando a integração entre os diversos setores envolvidos na segurança pública. A capacitação está na sua 7ª edição, sendo realizada pela primeira vez no estado do Acre.
O treinamento conta com 71 profissionais de Segurança Pública envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal e operadores de outros estados. A major da Polícia Militar, Priscila Siqueira, destacou que o curso representa uma oportunidade valiosa para aprimorar o preparo dos operadores de segurança. “Esse curso é fundamental para oferecer respostas mais seguras e eficientes em situações de crise, contribuindo para que nossas cidades fiquem mais protegidas e resilientes”, afirmou.
Voltado para a execução logística, planejamento, custeio e execução de ações estratégicas, o curso capacita para a garantia de uma resposta rápida e eficiente frente a incidentes e crises urbanas. O coordenador do curso, Assis dos Santos, destaca que a capacitação envolverá quatro municípios do estado. “É importante, pois ele traz a atenção do governo do Estado para a prevenção, realizando um protocolo de ação para os municípios, em caso de uma ação criminosa envolvendo atentados a instituição financeiras, a presidios e demais ações acriminosas”, disse.
O evento segue até a próxima sexta-feira, 15, e reforça o compromisso do governo acreano com o fortalecimento da Segurança Pública e a ampliação da capacidade operacional dos órgãos que atuam no enfrentamento à criminalidade e na proteção da população. Segundo o representante do Ministério da Justiça, delegado Getúlio Monteiro, o curso além de oferecer capacitação e conhecimento técnico “envolve os alunos na criação de um protocolo de prevenção, unindo sociedade civil e segurança pública para que, em momentos de crise, todos saibam exatamente o que fazer e como agir”.
Deracre abre licitação para construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a secretarias de Estado de Administração (Sead) e Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), abriu a licitação pública internacional nº 02/2025 para contratar empresa responsável pelo projeto executivo de engenharia e execução da sexta ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco.
“O governador Gladson Camelí tem dado total apoio para que essa obra avance com qualidade e agilidade. A sexta ponte é fundamental para melhorar a mobilidade urbana e desafogar o trânsito de veículos pesados em Rio Branco, beneficiando toda a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Integrando diferentes regiões da cidade, a obra compõe o Lote 3 do Arco Metropolitano de Rio Branco, um anel viário no entorno da capital. A estrutura deve aprimorar a ligação entre a rodovia BR-364 e a Estrada do Quixadá, promovendo maior fluidez no trânsito e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura local.
O edital estará disponível para consulta a partir desta segunda-feira, 11, nos sites oficiais www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
As propostas deverão ser enviadas até as 10h (horário de Brasília) do dia 9 de outubro. A partir desse horário terá início a disputa eletrônica de preços, realizada pelo portal www.comprasnet.gov.br.
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com o apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), banco regional formado pela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, que apoia a integração dos países membros por meio de crédito e recursos não reembolsáveis.
Saúde rastreia doenças em detentos no Complexo Penitenciário de Rio Branco
Visando o controle da saúde no Complexo Penitenciário de Rio Branco, uma ação conjunta foi realizada no local nos dias 12,19 e 26 de julho e 2 e 9 de agosto. O ato, de caráter preventivo, teve o intuito de rastrear doenças como tuberculose e de pele.
A ação ocorreu em parceria entre o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa).
O médico Oswaldo Leal, explicou que a ação teve dois objetivos específicos. “A gente sabe que está num período de exacerbação desses quadros e não é diferente aqui. Então, a gente está com dois grupos avaliando as doenças de pele e os problemas respiratórios, incluindo a avaliação de tuberculose e o tratamento para os pacientes que tiverem quadros positivos. É ideal que esses detentos também tenham esse atendimento aqui dentro da unidade. É um público que tem vulnerabilidades importantes, e é lógico que cuidar dessas pessoas é uma obrigação do Estado e uma responsabilidade da Saúde. É importante, sim, cuidar delas”, afirmou o médico.
O detento J. S. L, de 34 anos, foi um dos atendidos na ação. Ele disse que entende a importância do trabalho e agradeceu a atenção recebida: “Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela vinda desses profissionais aqui nesse lugar. Quero dizer que é gratificante estar sendo atendido”
Gabriela Silveira, chefe da Divisão de Saúde do Iapen, avalia a ação como positiva: “Ações dessa natureza trazem muitos benefícios tanto para nós, do Iapen, servidores, quanto para os presos. Então, ela [a ação] é muito positiva. Esse primeiro ciclo já se encerrou e foi algo grandioso porque nós unimos forças com a Sesacre, Semsa e a equipe de segurança do Iapen. Então, foi um trabalho em conjunto, e por isso eu quero agradecer a todos os envolvidos”.
A chefe da Divisão disse que, ainda na semana passada, durante reunião de alinhamento entre o Iapen e a Prefeitura de Rio Branco, foi iniciada a construção dos fluxos de atendimento e da rotina de trabalho, bem como o levantamento das principais necessidades da unidade. Dessa forma, o atendimento deve continuar de forma fixa.
“O encontro reuniu integrantes das equipes gestoras do Iapen e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), juntamente com a coordenação e equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco. A iniciativa marca o início de um novo ciclo, com o objetivo de fortalecer a oferta dos serviços de saúde dentro do sistema prisional, garantindo maior controle e prevenção de doenças”, destacou Gabriela.
