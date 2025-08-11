TJAC lança primeira inteligência artificial generativa criada internamente

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) lança nesta terça-feira, 12 de agosto, às 13h30, no Pleno, a ADA – Assistente Digital Ampliada, primeira inteligência generativa desenvolvida inteiramente pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do Judiciário acreano.

A ferramenta foi criada para otimizar atividades como saneamento de processos, transcrição de audiências e análise de documentos judiciais, empregando inteligência artificial com alto nível de segurança e proteção de dados.

A ADA utiliza exclusivamente dados internos da Justiça acreana e opera de forma isolada na rede do TJAC. Conta com um módulo “anonimizador” que remove informações sensíveis, como nomes, documentos pessoais, e-mails, telefones e endereços, antes da análise.

Embora capaz de realizar checagem e resumo de documentos, a tomada de decisões e a análise final continuam sendo atribuições de magistradas, magistrados, servidoras e servidores. A ferramenta não cria novos comandos, mas oferece um conjunto de prompts pré-definidos para aplicação nos documentos.

Apenas a equipe da Justiça poderá utilizar a ADA, e já está prevista a integração com o eproc, o novo sistema de trâmite processual do TJAC. O objetivo é aprimorar a produtividade e permitir que mais processos sejam julgados em menos tempo, beneficiando diretamente a população acreana.

