Entre os ilícitos estão drogas, celulares, chips e cartões de memória. Segundo o Iapen-AC, desde o final do ano passado, uma portaria suspendeu a entrada de tabaco dentro das unidades e visitantes também foram flagrados insistindo em entrar nos presídios com o produto.

Ainda de acordo com o órgão, na capital acreana, Rio Branco, a maioria das prisões em flagrante nos dias de visita são de pessoas tentando entrar com drogas. No caso de celulares, a maioria de flagrantes foi registrada em Sena Madureira, no interior do Acre.