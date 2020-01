Sob a coordenação da Diretoria de Recursos Humanos, o Cefor – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados planeja e executa as atividades relacionadas à educação legislativa, bem como ao recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas na Câmara dos Deputados.

No tocante aos processos seletivos, o Cefor pauta suas ações na fiel observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, quais sejam, publicidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. Justamente visando à máxima transparência, são disponibilizadas neste espaço todas as informações relativas aos concursos públicos, desde o edital de abertura até as nomeações, de forma que os candidatos possam acompanhar e conferir os procedimentos adotados. No mesmo sentido, estão expostas as vagas de estágio, as faculdades conveniadas, os cursos abrangidos e os requisitos e condições de realização do estágio.

Em relação à educação legislativa, destacam-se neste espaço as ações voltadas ao aperfeiçoamento da relação da instituição Câmara dos Deputados com a sociedade, tendo em vista ser a função representativa a essência do Poder Legislativo. Nesse campo, são apresentados programas com participação direta da população, como, por exemplo, o Parlamento Jovem Brasileiro, o Estágio-Visita, o Escola na Câmara, o Missão Pedagógica. Cabe destacar os cursos que, desenvolvidos na modalidade a distância (ead), permitem a participação de todo cidadão interessado, sem qualquer custo. Também o programa de pós-graduação alcança a sociedade, seja por intermédio de grupos de pesquisa, de publicações ou dos próprios cursos de especialização.

Em síntese, ao conferir transparência às atividades e ofertar programas desenhados à promoção de melhor e maior interação da Câmara com a sociedade, nosso objetivo é atender aos cidadãos, razão pela qual o aperfeiçoamento deste espaço será ainda melhor com suas sugestões.