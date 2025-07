UTI pediátrica do Hospital da Criança no Acre opera com 95% de ocupação

Durante visita a obras em Rio Branco, chefe do Executivo afirmou que decisão sobre candidaturas será coletiva e destacou sucesso da coalizão nas eleições municipais

Durante visita às obras do viaduto da AABB, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 17, o governador Gladson Camelí (PP) sinalizou a possibilidade de uma aliança entre a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o prefeito da capital, Tião Bocalom (PL), para as eleições de 2026. O chefe do Executivo estadual esteve no local a convite do prefeito e foi acompanhado pelo senador Márcio Bittar (União Brasil).

Em entrevista à imprensa, Camelí defendeu a manutenção do grupo político que venceu a maioria das prefeituras no estado nas eleições municipais deste ano e pregou união entre as lideranças. “Um projeto que está dando certo, que está no caminho, com uma estrada à frente que precisa ser pavimentada. Temos que mostrar isso à sociedade. Não vamos impor nada. Ninguém é candidato de si próprio, é um grupo. E esse grupo tem que ser ouvido”, afirmou.

Ao falar sobre a possibilidade de Mailza disputar a reeleição ao governo do Estado, caso assuma o cargo em abril de 2026 com a renúncia de Cameli, o governador destacou que a decisão caberá a ela. “A Mailza está fazendo o trabalho dela, e Mailza e Bocalom podem estar juntos. Tudo é possível. O mais difícil já passou. Em 2024, dos 22 municípios, praticamente fizemos 19 ou 20. Então temos que manter essa união”, declarou.

Camelí reforçou que o grupo político deve discutir internamente seus rumos, mas que pretende apresentar à população um discurso baseado em resultados. “Vamos sentar na mesa, lavar as roupas sujas que for necessário, debater, mas vir com um discurso com a sociedade acreana — não um discurso demagogo, e sim um discurso que foi provado e cumprido”, finalizou.

