Saúde rastreia doenças em detentos no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Visando o controle da saúde no Complexo Penitenciário de Rio Branco, uma ação conjunta foi realizada no local nos dias 12,19 e 26 de julho e 2 e 9 de agosto. O ato, de caráter preventivo, teve o intuito de rastrear doenças como tuberculose e de pele.

A ação ocorreu em parceria entre o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa).

O médico Oswaldo Leal, explicou que a ação teve dois objetivos específicos. “A gente sabe que está num período de exacerbação desses quadros e não é diferente aqui. Então, a gente está com dois grupos avaliando as doenças de pele e os problemas respiratórios, incluindo a avaliação de tuberculose e o tratamento para os pacientes que tiverem quadros positivos. É ideal que esses detentos também tenham esse atendimento aqui dentro da unidade. É um público que tem vulnerabilidades importantes, e é lógico que cuidar dessas pessoas é uma obrigação do Estado e uma responsabilidade da Saúde. É importante, sim, cuidar delas”, afirmou o médico.

O detento J. S. L, de 34 anos, foi um dos atendidos na ação. Ele disse que entende a importância do trabalho e agradeceu a atenção recebida: “Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela vinda desses profissionais aqui nesse lugar. Quero dizer que é gratificante estar sendo atendido”

Gabriela Silveira, chefe da Divisão de Saúde do Iapen, avalia a ação como positiva: “Ações dessa natureza trazem muitos benefícios tanto para nós, do Iapen, servidores, quanto para os presos. Então, ela [a ação] é muito positiva. Esse primeiro ciclo já se encerrou e foi algo grandioso porque nós unimos forças com a Sesacre, Semsa e a equipe de segurança do Iapen. Então, foi um trabalho em conjunto, e por isso eu quero agradecer a todos os envolvidos”.

A chefe da Divisão disse que, ainda na semana passada, durante reunião de alinhamento entre o Iapen e a Prefeitura de Rio Branco, foi iniciada a construção dos fluxos de atendimento e da rotina de trabalho, bem como o levantamento das principais necessidades da unidade. Dessa forma, o atendimento deve continuar de forma fixa.

“O encontro reuniu integrantes das equipes gestoras do Iapen e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), juntamente com a coordenação e equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco. A iniciativa marca o início de um novo ciclo, com o objetivo de fortalecer a oferta dos serviços de saúde dentro do sistema prisional, garantindo maior controle e prevenção de doenças”, destacou Gabriela.

