Acre

Saúde rastreia doenças em detentos no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

Foto: Zayra Amorim/Iapen

Visando o controle da saúde no Complexo Penitenciário de Rio Branco, uma ação conjunta foi realizada no local nos dias 12,19 e 26 de julho e 2 e 9 de agosto. O ato, de caráter preventivo, teve o intuito de rastrear doenças como tuberculose e de pele.

A ação ocorreu em parceria entre o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa).

O médico Oswaldo Leal, explicou que a ação teve dois objetivos específicos. “A gente sabe que está num período de exacerbação desses quadros e não é diferente aqui. Então, a gente está com dois grupos avaliando as doenças de pele e os problemas respiratórios, incluindo a avaliação de tuberculose e o tratamento para os pacientes que tiverem quadros positivos. É ideal que esses detentos também tenham esse atendimento aqui dentro da unidade. É um público que tem vulnerabilidades importantes, e é lógico que cuidar dessas pessoas é uma obrigação do Estado e uma responsabilidade da Saúde. É importante, sim, cuidar delas”, afirmou o médico.

O detento J. S. L, de 34 anos, foi um dos atendidos na ação. Ele disse que entende a importância do trabalho e agradeceu a atenção recebida: “Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela vinda desses profissionais aqui nesse lugar. Quero dizer que é gratificante estar sendo atendido”

Gabriela Silveira, chefe da Divisão de Saúde do Iapen, avalia a ação como positiva: “Ações dessa natureza trazem muitos benefícios tanto para nós, do Iapen, servidores, quanto para os presos. Então, ela [a ação] é muito positiva. Esse primeiro ciclo já se encerrou e foi algo grandioso porque nós unimos forças com a Sesacre, Semsa e a equipe de segurança do Iapen. Então, foi um trabalho em conjunto, e por isso eu quero agradecer a todos os envolvidos”.

A chefe da Divisão disse que, ainda na semana passada, durante reunião de alinhamento entre o Iapen e a Prefeitura de Rio Branco, foi iniciada a construção dos fluxos de atendimento e da rotina de trabalho, bem como o levantamento das principais necessidades da unidade. Dessa forma, o atendimento deve continuar de forma fixa.

“O encontro reuniu integrantes das equipes gestoras do Iapen e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), juntamente com a coordenação e equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco. A iniciativa marca o início de um novo ciclo, com o objetivo de fortalecer a oferta dos serviços de saúde dentro do sistema prisional, garantindo maior controle e prevenção de doenças”, destacou Gabriela.

Acre

Segurança Pública realiza aula inaugural do 7° curso do Plano de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades

Publicado

29 minutos atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Curso de Plano de Gestão de Crises de Segurança nas Cidades. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), promoveu na manhã desta segunda-feira, 11, a aula inaugural do curso de Plano de Gestão de Crises de Segurança nas Cidades, em Rio Branco.

O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem na prevenção e no gerenciamento de situações críticas, ampliando a integração entre os diversos setores envolvidos na segurança pública. A capacitação está na sua 7ª edição, sendo realizada pela primeira vez no estado do Acre.

Major da Polícia Militar, Priscila Siqueira, aluna do curso. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O treinamento conta com 71 profissionais de Segurança Pública envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal e operadores de outros estados. A major da Polícia Militar, Priscila Siqueira, destacou que o curso representa uma oportunidade valiosa para aprimorar o preparo dos operadores de segurança. “Esse curso é fundamental para oferecer respostas mais seguras e eficientes em situações de crise, contribuindo para que nossas cidades fiquem mais protegidas e resilientes”, afirmou.

O coordenador do curso, Assis dos Santos, destaca que a capacitação envolverá quatro municípios do estado. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Voltado para a execução logística, planejamento, custeio e execução de ações estratégicas, o curso capacita para a garantia de uma resposta rápida e eficiente frente a incidentes e crises urbanas. O coordenador do curso, Assis dos Santos, destaca que a capacitação envolverá quatro municípios do estado. “É importante, pois ele traz a atenção do governo do Estado para a prevenção, realizando um protocolo de ação para os municípios, em caso de uma ação criminosa envolvendo atentados a instituição financeiras, a presidios e demais ações acriminosas”, disse.

Representante do Ministério da Justiça, delegado Getúlio Monteiro, diz que curso além de oferecer capacitação e conhecimento técnico envolve os alunos na criação de um protocolo de prevenção. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O evento segue até a próxima sexta-feira, 15, e reforça o compromisso do governo acreano com o fortalecimento da Segurança Pública e a ampliação da capacidade operacional dos órgãos que atuam no enfrentamento à criminalidade e na proteção da população. Segundo o representante do Ministério da Justiça, delegado Getúlio Monteiro, o curso além de oferecer capacitação e conhecimento técnico “envolve os alunos na criação de um protocolo de prevenção, unindo sociedade civil e segurança pública para que, em momentos de crise, todos saibam exatamente o que fazer e como agir”.

Acre

Deracre abre licitação para construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre em Rio Branco

Publicado

34 minutos atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Projeto ilustra ponte prevista para integração viária em Rio Branco. Foto: Ascom/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a secretarias de Estado de Administração (Sead) e Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), abriu a licitação pública internacional nº 02/2025 para contratar empresa responsável pelo projeto executivo de engenharia e execução da sexta ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco.

“O governador Gladson Camelí tem dado total apoio para que essa obra avance com qualidade e agilidade. A sexta ponte é fundamental para melhorar a mobilidade urbana e desafogar o trânsito de veículos pesados em Rio Branco, beneficiando toda a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Integrando diferentes regiões da cidade, a obra compõe o Lote 3 do Arco Metropolitano de Rio Branco, um anel viário no entorno da capital. A estrutura deve aprimorar a ligação entre a rodovia BR-364 e a Estrada do Quixadá, promovendo maior fluidez no trânsito e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura local.

O edital estará disponível para consulta a partir desta segunda-feira, 11, nos sites oficiais www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

As propostas deverão ser enviadas até as 10h (horário de Brasília) do dia 9 de outubro. A partir desse horário terá início a disputa eletrônica de preços, realizada pelo portal www.comprasnet.gov.br.

O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com o apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), banco regional formado pela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, que apoia a integração dos países membros por meio de crédito e recursos não reembolsáveis.

Acre

TJAC lança primeira inteligência artificial generativa criada internamente

Publicado

57 minutos atrás

em

11 de agosto de 2025

Por

Foto: TJAC/assessoria

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) lança nesta terça-feira, 12 de agosto, às 13h30, no Pleno, a ADA – Assistente Digital Ampliada, primeira inteligência generativa desenvolvida inteiramente pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) do Judiciário acreano.

A ferramenta foi criada para otimizar atividades como saneamento de processos, transcrição de audiências e análise de documentos judiciais, empregando inteligência artificial com alto nível de segurança e proteção de dados.

A ADA utiliza exclusivamente dados internos da Justiça acreana e opera de forma isolada na rede do TJAC. Conta com um módulo “anonimizador” que remove informações sensíveis, como nomes, documentos pessoais, e-mails, telefones e endereços, antes da análise.

Embora capaz de realizar checagem e resumo de documentos, a tomada de decisões e a análise final continuam sendo atribuições de magistradas, magistrados, servidoras e servidores. A ferramenta não cria novos comandos, mas oferece um conjunto de prompts pré-definidos para aplicação nos documentos.

Apenas a equipe da Justiça poderá utilizar a ADA, e já está prevista a integração com o eproc, o novo sistema de trâmite processual do TJAC. O objetivo é aprimorar a produtividade e permitir que mais processos sejam julgados em menos tempo, beneficiando diretamente a população acreana.

 

Fonte: Ascom/TJAC

