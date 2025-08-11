Jefinho e Edgar conquistam etapa da Copa AAVP na AABB

Jefinho e Edgar conquistaram nesse domingo, 10 , na AABB, o título da etapa Copa AAVP. A competição foi disputada, no masculino, por 10 duplas, um atleta nível A e o outro B, e foram distribuídos R$ 1.600 e mais troféus e medalhas.

Júnior e Joseph ficaram com o vice-campeonato e Gabriel e Igor terminaram em terceiro.

“Temos esse formato com a proposta de garantir um espaço maior para os atletas da base. A ideia é elevar o nível dos atletas com torneios de qualidade”, explicou o presidente da Associação de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Maia.

Próxima competição

Segundo Cláudio Maia, o próximo evento da AAVP será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, na Arena Prainha.

“Vamos promover a competição nas categorias de base e no adulto nos dois naipes. Queremos realizar uma competição com 400 atletas e por isso iremos utilizar as oito quadras”, explicou o presidente da AAVP.

