Acreanos terão Dia dos Namorados com friagem e temperaturas de até 13º C

O pesquisador Davi Friale trouxe nesta quarta-feira (9) mais uma previsão de friagem para o Acre, em seu site O Tempo Aqui.

De acordo com o “mago”, a onda de frio polar deve chegar ao Estado ainda nesta sexta-feira (11), trazendo mais uma “típica friagem”.

“Logo nas primeiras horas da manhã, os ventos da décima sexta frente fria de 2021 estarão soprando com fortes rajadas, da direção sudeste. Na sequência, uma forte massa de ar polar estará penetrando em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do Estado”, escreveu.

A temperatura deve cair já durante a tarde de sexta. No início da noite é possível que fique entre 17 e 19ºC, principalmente em Rio Branco.

“Ao amanhecer de sábado, de domingo e de segunda-feira próximos, as mínimas vão oscilar entre 13 e 15ºC, no leste e no sul do estado. No sábado, as máximas deverão ficar situadas entre 19 e 23ºC, com muito vento”, continuou.

A onda de frio polar deve atingir também outros Estados, como Rondônia, Amazonas (sul e sudoeste), Mato Grosso (centro, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste) e Goiás (centro, sudeste, sul e sudoeste).

Friale alertou ainda para a ocorrência de fortes temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, entre quinta (10) e sexta (11).

“Assim, é importante que a população fique atenta, pois poderão ocorrer inundação de ruas, queda de galhos e árvores e destelhamento de edificações, além do perigo potencial dos raios”, finalizou.