Vice-governador de RO cobra melhorias na alfândega de Assis Brasil e pede atenção de Lula

Por Wanglézio Braga – ACRE MAIS

Durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizado hoje (08) em Porto Velho, o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, pediu atenção especial à alfândega de Assis Brasil, no Acre. Segundo ele, a estrutura atual é precária e atrapalha o avanço das exportações, principalmente para países vizinhos como Peru e Bolívia, que têm grande potencial de negócios com o Brasil.

Sérgio destacou que abrir as fronteiras econômicas é fundamental para o crescimento do agronegócio e do setor produtivo. “Temos um potencial enorme para gerar emprego e renda em toda essa região. Mas para isso, precisamos melhorar a alfândega e criar condições para que o comércio internacional flua com mais agilidade e segurança”, afirmou.

Outro ponto levantado foi a regularização fundiária. O vice-governador lembrou que mais de 50 mil propriedades rurais aguardam documentação, o que impede investimentos e a ampliação da produção no seu estado. Para ele, a parceria entre os governos estadual e federal é primordial para acelerar esse processo e destravar o desenvolvimento.

Ao fim, reforçou que o agronegócio, a produção de energia e o trabalho da população local são pilares para impulsionar a economia da Amazônia. “Com infraestrutura, segurança jurídica e mercado aberto, nossa região pode contribuir m

